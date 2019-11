Feyenoord hoopt tegen VVV op uiterst zeldzaam ‘Advocaat-effect’

Dick Advocaat maakt zondag zijn rentree in de Eredivisie, 11.768 dagen na zijn debuut als trainer in de Nederlandse competitie. Nadat hij deze week bij Feyenoord werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam, staat hij tegen VVV-Venlo voor het eerst langs de lijn als trainer van de Rotterdammers. Onder zijn leiding hoopt de nummer twaalf van de Eredivisie de weg naar boven in te zetten. Opta beschouwt voor op de wedstrijd in Venlo, zondag vanaf 14.30 uur.

o Feyenoord won de laatste twee Eredivisie-duels met VVV-Venlo, maar wist nooit eerder drie opeenvolgende competitiezeges te boeken op de Venlonaren.

o Van alle huidige Eredivisie-teams heeft Feyenoord alleen tegen Ajax een lager winstpercentage in de competitie (24%) dan tegen VVV (39%), ondanks de twee overwinningen afgelopen seizoen.

o VVV staat op vijf opeenvolgende nederlagen in de Eredivisie. De laatste keer dat de Limburgers zes keer op rij verloren in de Eredivisie was in april 2013.

o VVV-Venlo kreeg dit Eredivisie-seizoen de meeste goals tegen van buiten het strafschopgebied (zeven), terwijl er geen team is met meer treffers van buiten de zestien dan Feyenoord (vijf, gelijk met FC Groningen & PSV).

o Feyenoord verloor de laatste twee duels in alle competities en kan voor het eerst sinds januari 2016 drie opeenvolgende wedstrijden met een nederlaag afsluiten (toen 5).

o In de laatste twee wedstrijden in alle competities kwam Feyenoord niet tot scoren, de Rotterdammers kwamen in de geschiedenis negen keer eerder niet tot scoren in drie opeenvolgende duels; de laatste keer dat dit de ploeg overkwam was in augustus 2018.

o Feyenoord kreeg dit seizoen 57 schoten op doel tegen in de Eredivisie, slechts zeven ploegen kregen meer schoten tussen de palen tegen; het gemiddelde van 5,2 schoten op doel tegen per competitiewedstrijd is het hoogste gemiddelde voor de Rotterdammers sinds het seizoen 2010/11 (5,3).

o Van alle Feyenoorders die dit seizoen minimaal één keer in de basis stonden leed alleen Steven Berghuis per 90 minuten Eredivisie-voetbal meer balverlies (19,1 keer) dan Rick Karsdorp (17,6).

o Feyenoord is de zevende club voor Advocaat als hoofdtrainer in de Eredivisie, enkel Fritz Korbach, Piet de Visser (beiden 7) en Bert Jacobs (8) haalden dat aantal.

o Komende zondag is het 32 jaar en 80 dagen geleden dan Dick Advocaat debuteerde als Eredivisietrainer. Op 15 augustus 1987 loodste hij Haarlem naar een 4-1 overwinning op FC Volendam.

o Advocaat verloor bij vijf van zijn laatste zes klussen in de Eredivisie het eerste competitieduel na zijn aanstelling (PSV, AZ, PSV, Sparta, FC Utrecht), alleen bij AZ in 2013/14 wist zijn ploeg te zegevieren in de eerste Eredivisiewedstrijd onder Advocaat.

o Op de wedstrijddag is Advocaat 72 jaar en 37 dagen oud, waarmee hij zijn eigen record van op-één-na oudste trainer in de Eredivisie aanscherpt. Foppe de Haan spant met 72 jaar en 317 dagen nog steeds de kroon. Aangezien de laatste Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen plaatsvindt op 10 mei 2020, zal Advocaat, die dan 72 jaar en 226 dagen oud is, De Haan nog niet van de troon stoten.