David Neres: ‘Ik had beloofd dat ik het zou doen als ik zou scoren’

David Neres was bij Ajax op de bank terechtgekomen, al had de vleugelaanvaller zondag tegen Feyenoord (4-0) opeens weer een basisplaats. De Braziliaan in Nederlandse dienst betaalde het vertrouwen van trainer Erik ten Hag terug door op fraaie wijze te scoren in De Klassieker. Neres is ook weer geselecteerd voor het nationale elftal van Brazilë, dus er lijken betere tijden aan te breken.

"Ik heb er meer zelfvertrouwen door gekregen", verwijst Neres tegenover Ajax TV naar zijn geslaagde terugkeer tegen Feyenoord. "Ik hoop op meer goede wedstrijden om nog meer zelfvertrouwen te krijgen en in de basis van Ajax terug te keren. Voor alle spelers is het lastig om op de bank te zitten en niet mee te doen, dus ook voor mij. Maar ik heb het hoofd koel gehouden en gewoon hard getraind."

Zijn doelpunt tegen Feyenoord vierde Neres met een dansje, dat hij bedacht met Noussair Mazraoui. “Dat hebben we bedacht toen we een keer bij elkaar zaten. Ik had beloofd dat ik het zou doen als ik zou scoren, dat vonden we leuk. Ik had bedacht dat ik het zou doen, maar had het bewaard voor het juiste moment. Jullie zullen het wel vaker zien.”

Ten Hag was na Feyenoord-thuis lovend over Neres, die blij is met het herwonnen vertrouwen van zijn coach. "De week ervoor zei hij dat ik een kans verdiende, omdat ik zo hard trainde. Dat gaf mij het vertrouwen om mijn best te doen." Neres vindt het geen probleem dat de concurrentiestrijd in de voorhoede van Ajax groot is. "En wie niet gekozen wordt, moet gefocust blijven en alles geven als hij wel gekozen wordt."

Enkele dagen na de zege op Feyenoord ontving Neres wederom goed nieuws, want bondscoach Tite heeft de Ajacied opgenomen voor de aankomende duels van Brazilië tegen Argentinië (15 november) en Zuid-Korea (19 november). "Nu moet ik elke wedstrijd laten zien dat ik verdien om te spelen", houdt de buitenspeler een slag om de arm. Neres kijkt vol bewondering naar de grote namen bij de Goddelijke Kanaries. "Je ziet hoe graag ze willen winnen en hoe ze met jongere spelers omgaan. Ik probeer altijd heel goed naar hen te kijken. Ik wil net zo goed spelen als zij, zodat ik hetzelfde niveau bereik." De Ajax-aanvaller staat vrijdagavond tegenover PEC Zwolle.