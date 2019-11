Honda verklaart sollicitaties via Twitter: ‘Ik kijk nog rond in andere landen'

Keisuke Honda is deze week op het trainingsveld van Vitesse verschenen. Van een dienstverband in Arnhem is vooralsnog geen sprake, maar de ex-speler van onder meer CSKA Moskou en AC Milan zegt in gesprek met de Gelderlander open te staan voor een contract bij de Eredivisie-club. De 33-jarige aanvallende middenvelder houdt echter alle opties open.

Vrijdagochtend trainde Honda mee met de selectie van Leonid Stutsky, die hij kent vanuit zijn periode in Rusland. “Ik sta absoluut ook open voor Vitesse”, aldus Honda. “Nu zeg ik bij een avontuur in Arnhem volmondig ‘ja’. Maar van een concreet contract is vooralsnog geen sprake. Ik kijk ook nog rond in andere landen. Dat loopt allemaal via mijn broer. Er zijn in dat opzicht wel contacten, maar ook buiten Nederland ligt nog niets.”

‘Keizer Keisuke’ wil na mislukte sollicitaties via Vitesse naar Tokio

Dat hij open staat voor andere clubs laat Honda graag blijken via sociale media. Hij bood zich via Twitter aan bij AC Milan en Manchester United. Toen hij op sociale media bekendmaakte dat hij mee ging trainen bij Vitesse en Milan hem daarmee feliciteerde, antwoordde Honda aan de club uit Milaan dat ze hem altijd konden bellen. “Deels grappend, deels serieus”, aldus Honda over de open sollicitaties. “United en Milan zijn gevallen grootmachten. Ik zou er graag voetballen. Nu speelt op dat vlak niets.”

Honda trainde afgelopen zomer ook al mee bij VVV-Venlo in de hoop op een nieuw contract in een Europese topcompetitie. “Ik moet hier nu eerst maar eens mijn kwaliteiten tonen”, beseft de routinier enkele maanden later. “Ik train natuurlijk niet voor niets mee bij Vitesse. Ik dank Leonid en Mo (Mohammed Allach, technisch directeur van Vitesse, red.) voor deze mogelijkheid. Maar ik wil hen ook echt overtuigen. Ik moet topfit worden”, besluit de bondscoach van Cambodja.