Terugkeer Emre Can naar Engeland in aantocht

Niet Real Madrid, maar Paris Saint-Germain was afgelopen zomer dicht bij de komst van Paul Pogba. Van een transfer kwam het echter niet en de Franse middenvelder speelt nog altijd voor Manchester United. (The Sun)

Everton is niet de enige Engelse club met belangstelling voor Alex Kral. Ook Norwich City heeft de Tsjechische middenvelder van Spartak Moskou momenteel in het vizier. (Norwich Evening News)

De middenvelder is ontevreden over zijn aantal speelminuten bij Juventus en staat open voor een vertrek.