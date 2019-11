‘Waarom zou hij van Liverpool naar Juventus gaan, kan iemand dat uitleggen?’

Mohamed Salah is op de radar verschenen van Juventus, dat volgens Tuttosport scouts stuurde naar het thuisduel van Liverpool met Tottenham Hotspur (2-1) van zondag. Oud-speler Steve Nicol, veertien seizoenen lang speler van the Reds, adviseert Salah echter om de avances van de koploper in de Serie A te negeren.

"Waarom zou Salah naar Juventus willen gaan, kan iemand mij dat uitleggen?", vraagt Nicol zich hardop af tegenover ESPN. "Met alle respect voor Juventus, maar hij speelt momenteel voor de Champions League-winnaar, ook nog eens de grote favoriet voor het winnen van de Engelse landstitel dit seizoen. Dus waarom zou Salah dat doen?"

Juventus denkt echter niet alleen aan Salah, want Tuttosport weet verder te melden dat Christian Eriksen en Son Heung-min op het lijstje van de Italiaanse kampioen staan. Het duo van Tottenham werd net als Salah zondag uitvoerig bekeken door scouts van Juventus. Eriksen, wiens contract bij the Spurs volgend jaar afloopt, is in de Spaanse media de afgelopen tijd regelmatig gelinkt aan Real Madrid. Een akkoord voor de Deense middenvelder is echter nog niet bereikt.

De Serie A is bekend terrein voor Salah, want de aanvaller van Liverpool speelde eerder in zijn loopbaan korte tijd voor Fiorentina en AS Roma. De international van Egypte kwam in 2017 op Anfield terecht. Zijn verbintenis bij de lijstaanvoerder in de Premier League loopt door tot medio 2023.