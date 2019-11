Iniesta geeft Barcelona transferadvies: ‘Ik zou hem niet laten gaan’

Het middenveld van Barcelona heeft dit seizoen een nieuw gezicht gekregen. Door de komst van Frenkie de Jong is Ivan Rakitic naar de bank verdreven en de Kroaat lijkt inmiddels op een zijspoor geraakt in het Camp Nou. Andrés Iniesta ziet het middenveld van Barcelona overlopen van kwaliteit en hoopt dat de koploper van LaLiga Rakitic in de winterse periode niet van de hand doet.

Rakitic wordt veelvuldig in verband gebracht met een winterse transfer. Internazionale zou hem naar verluidt in januari naar het Giuseppe Meazza willen halen. Iniesta hoopt dat Barcelona niet meewerkt. “Ik zou hem niet laten gaan, hij is een geweldige speler”, zegt de ervaren middenvelder van Vissel Kobe tegen Marca. “Wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien is buitengewoon. Dit jaar weet hij zijn stempel nog niet te drukken, maar dat neemt niet weg dat hij een geweldige speler is.”

Met De Jong en Arthur heeft Rakitic twee concurrenten die regelmatig de voorkeur krijgen van trainer Ernesto Valverde. “Het zijn twee buitengewone spelers”, zegt Iniesta over de Nederlander en Braziliaan. “Ze hebben een goede spelopvatting. Ze hebben altijd de controle over de bal en de situatie. Het punt is dat alle samenstellingen op het middenveld goed werken, zowel met Sergio Busquets als met Ivan.”

Iniesta won in zijn periode bij Barcelona veel prijzen. Twee keer won hij in een seizoen de Spaanse landstitel, het bekertoernooi en de Champions League. Of dit Barcelona in staat is om dat kunstje te herhalen? “Ik zou het prachtig vinden als Barcelona weer drie grote prijzen wint, maar er is veel concurrentie in alle competities. We zagen het vorig jaar met de Engelse ploegen in de Champions League. Dit jaar doen zij het ook weer goed. Bayern München, Paris Saint-Germain, Juventus… Er zijn genoeg kandidaten.”