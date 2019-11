‘Ik zie het niet gebeuren dat hij nog aan spelen toekomt bij Arsenal’

Granit Xhaka liep zondag tegen Crystal Palace woedend het veld af, nadat manager Unai Emery de aanvoerder van Arsenal had gewisseld in de tweede helft. Xhaka riep fuck off naar de toeschouwers in het Emirates Stadium en trok woedend zijn shirt uit. De middenvelder heeft inmiddels excuses aangeboden via Instagram, maar volgens oud-speler Charlie Nicholas heeft de Zwitser zijn langste tijd gehad bij the Gunners.

"Ik weet niet of Xhaka ooit nog aan spelen toekomt bij Arsenal. Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren", stelt Nicholas, die vijf seizoenen voor Arsenal uitkwam, in gesprek met Sky Sports. "Als hij nog steeds verontwaardigd en kwaad is over de hele situatie met de supporters van Arsenal, dan zou Xhaka wellicht kunnen denken: Het is tijd om ergens anders te gaan kijken."

Emery: 'Duidelijk dat Granit Xhaka een grote fout heeft gemaakt'

"Xhaka is 27 jaar oud en speelt al een paar jaar (sinds 2016, red.) bij de club. Hij beleeft momenteel niet zijn meest succesvolle periode bij de club", gaat Nicholas verder met zijn analyse over de hele saga rondom de Arsenal-aanvoerder. "Het verloopt allemaal erg stroef bij Arsenal en hij speelt daar een grote rol in. Ik denk daarom niet dat hij nog gaat spelen. Als dat wel zo is, dan zal het volgende week in de Europa League (tegen Vitória SC, red.) zijn. Maar vanwege de huidige situatie zal Xhaka daar wellicht geen zin in hebben."

Xhaka legde via Instagram uit waarom hij bij zijn wissel tegen the Eagles zo emotioneel reageerde op het boegeroep van de Arsenal-fans. "Herhaaldelijke beledigende opmerkingen tijdens wedstrijden en op social media de afgelopen weken en maanden hebben me veel pijn gedaan. Mensen zeiden dingen als: 'We gaan je benen breken', 'we gaan je vrouw vermoorden' en 'hopelijk krijgt je dochter kanker.' Dat heeft me geraakt en zondag bereikte ik mijn kookpunt toen ik afwijzing voelde in het stadion." Het is nog niet duidelijk of Xhaka zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers in actie komt voor Arsenal.