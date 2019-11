Liverpool-jubilaris stelt supporters gerust en spreekt ambitie uit

Trent Alexander-Arnold is niet meer weg te denken uit de verdediging van Liverpool. De rechtsbenige vleugelverdediger, die zaterdag tegen Aston Villa zijn honderdste wedstrijd voor de Premier League-koploper kan spelen, zou het niet erg vinden als hij zijn gehele loopbaan voor the Reds uitkomt. Alexander-Arnold hoopt ooit de aanvoerdersband bij Liverpool dragen.

"Ik deins er niet voor terug om dat te zeggen", stelt de jonge verdediger in een onderhoud met de BBC. "Maar of die droom uitkomt, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik ben niet degene die de aanvoerder aanwijst. Maar het is wel iets dat ik heel graag zou willen. Ik heb er altijd van gedroomd om aanvoerder van Liverpool te zijn en het werkt zeker ook als motivatie."

Jürgen Klopp: 'Komt er geen geschikte speeldatum, dan spelen we niet'

"Ik ben altijd een Liverpool-speler geweest, dit is altijd mijn thuis geweest", vervolgt Alexander-Arnold zijn relaas. "Het is nooit in mij opgekomen om naar een andere club te gaan. Het heeft zo moeten zijn dat ik speler van Liverpool ben geworden, daar droomde ik als jonge jongen al over. Die droom is realiteit geworden en ik verwacht niet dat daar ooit verandering in komt."

Alexander-Arnold is onder Jürgen Klopp doorgebroken bij Liverpool en de vleugelverdediger is zijn manager dan ook eeuwig dankbaar. "Hij heeft mij gevormd tot de speler die ik vandaag de dag ben. Hij wil dat ik elke dag het maximale uit mijn kwaliteiten haal. Hij heeft mij zoveel kansen gegeven, dat kan ik nooit terugbetalen." De uitwedstrijd van Liverpool tegen Aston Villa begint zaterdag om 16.00 uur.