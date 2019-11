Salah-sneer als motivatie: ‘Respectloos na drie Champions League-bekers’

Marcelo blikt op verzoek van The Players Tribune terug op enkele memorabele momenten uit zijn succesvolle spelersloopbaan. De linksback van Real Madrid brengt in dat kader de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool (3-1 winst) in herinnering. Marcelo kreeg in de uren voorafgaand aan de eindstrijd in Kiev te maken met angstaanvallen, die pas op het veld verdwenen.

"Ik kon niet ademen, maar ik deed alles om niet in paniek te raken", zo schrijft de openhartige Marcelo. "Dit gebeurde in de kleedkamer voorafgaand aan de finale tegen Liverpool in 2018. De ellende begon de avond voor de finale. Het lukte me niet om te eten, en slapen ging ook al niet. Mijn gedachten werden beheerst door die finale."

‘Cristiano Ronaldo is een machine, maar zelfs hij deed het in zijn broek!’

Lees artikel

Marcelo wil de moeizame voorbereiding op de eindstrijd in het miljardenbal ook weer niet overdrijven. "Een klein beetje nervositeit is heel normaal in het voetbal", benadrukt de vleugelverdediger van de Koninklijke. "Het maakt mij niet uit wie je bent, als je niet een beetje nerveus bent voor een finale, dan ben je in mijn optiek geen echt persoon. Het gaat dan echt niet om wie je bent. Je doet er gewoon alles aan om niet in je broek te schijten. Het is de waarheid, broeder!"

De routinier van Real werd onbewust gemotiveerd door voormalig Real-speler en technisch directeur Jorge Valdano, die zich zorgde maakte over de duels van Marcelo met Liverpool-aanvaller Mohamed Salah. "Een oud-speler van Real had op televisie iets over mij gezegd en dat bleef bij mij hangen. Hij zei: 'Ik denk dat Marcelo een poster van Salah moet kopen, het aan zijn muur moet hangen en vervolgens elke avond een schietgebedje moet doen'. Na twaalf seizoenen en drie Champions League-bekers deed hij live op televisie zo respectloos over mij. Zijn uitspraken moesten mij klein krijgen, maar het motiveerde mij alleen nog maar meer."