Opvallende tendens in aanvalsspel PSV na vertrek Angeliño en De Jong

PSV hoopt het tij te keren na drie wedstrijden zonder een doelpunt. De ploeg van Mark van Bommel is voor het eerst sinds november 2008 zonder een goal in drie opeenvolgende duels in alle competities. Zaterdag wacht de confrontatie met Sparta Rotterdam en de laatste keer dat de Eindhovenaren vier wedstrijden niet scoorden was in mei 1955. Opta beschouwt voor op het duel op Het Kasteel en een opvallende tendens is zichtbaar sinds het vertrek van Angeliño en Luuk de Jong.

In negen dagen tijd speelde PSV drie wedstrijden waarin geen enkele keer werd gescoord. Tegen FC Utrecht zagen Nick Viergever en Jorrit Hendrix rood en werd met 3-0 verloren. In de Europa League kwam PSV niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen LASK Linz, waarna AZ met 0-4 te sterk bleek in het Philips Stadion. In dat duel pakte Ryan Thomas een rode kaart waardoor de thuisploeg een uur lang met een man minder speelde. In de twee competitiewedstrijden kwam PSV slechts tot één schot op doel en een Expected Goals-waarde van 0,8, zo berekende Opta.

“Je verliest met 0-4, dan heeft het weinig zin er een hele analyse op los te laten”, zei Van Bommel na de afstraffing tegen AZ. Toch merkt Opta opvallende patronen in het spel van PSV. De huidige nummer drie van de Eredivisie is de ploeg met de minste voorzetten uit open spel dit Eredivisie-seizoen: 85. Dat is opvallend, aangezien vorig seizoen slechts drie teams meer voorzetten gaven dan PSV (517). Dit seizoen leveren de Eindhovenaren gemiddeld 7,7 voorzetten per wedstrijd, terwijl dat gemiddelde vorig seizoen nog een stuk hoger lag: 15,2.

PSV in de Eredivisie

Seizoen Voorzetten per duel 2015/16 18,4 2016/17 18,7 2017/18 14,6 2018/19 15,2 2019/20 7,7

Deze statistiek kan niet los gezien worden van het vertrek van Angeliño en De Jong. De Spaanse linksback stond in Eindhoven bekend om zijn afgemeten voorzetten, terwijl De Jong vaak afhankelijk was van voorzetten vanaf de flanken. Met Donyell Malen heeft PSV dit seizoen een ander type spits, maar toch heeft Van Bommel het aanvalsplan van vorig seizoen niet met veel success weten te vervangen wanneer er gekeken wordt naar passes die richting de gevarenzone gaan. Alleen FC Twente (4,9%) heeft dit seizoen een lager percentage van passes die het strafschopgebied van de tegenstander in gaan dan PSV (5,0%). Vorig seizoen lag dit cijfer van PSV nog op 7,6 procent.

Voorzetten Eredivisie 2019/20