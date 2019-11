Gertjan Verbeek: ‘Het is hier ongelofelijk hoe ze de competitie indelen’

Gertjan Verbeek is sinds afgelopen zomer werkzaam voor Adelaide Unted. De 57-jarige oefenmeester heeft het naar zijn zin bij de Australische club, die het seizoen in de A-League is gestart met drie punten uit drie wedstrijden. “Ze vragen niet, zoals in Nederland, drie keer waarom ze een oefening moeten doen”, zegt Verbeek in een interview met het Algemeen Dagblad.

“In de wedstrijd gaan ze als de brandweer. Tegenstanders ook. Als je vlak voor tijd met 2-0 voor staat, ben je hier nog lang niet zeker van een overwinning”, stelt de oefenmeester. Hij begrijpt overigens weinig van de manier hoe de A-League wordt ingedeeld. “Het is hier ongelofelijk hoe ze de competitie indelen. Dan ben ik mijn spelers weer kwijt aan een of ander toernooi dat Australië wil gaan spelen voor de Olympische Spelen.”

“Buiten de FIFA-kalender om, hè. En dan willen die bondscoaches ook wat te doen hebben natuurlijk, dus dan plannen ze er doodleuk een trainingskamp omheen. En als ze daar nou nog wat aan gehad zouden hebben. Maar Australië wint al die wedstrijdjes tegen die kleine landen met een nulletje of zes. En ik kan in de tussentijd niet beschikken over de spelers”, gaat Verbeek verder. Hij merkt dat de Australische competitie in technisch en tactisch opzicht behoorlijk achterloopt.

“Hier speelde laatst Craig Goodwin. Hij was helemaal de ster. Nou, die kwam er bij Sparta niet aan te pas. De meeste goede spelers vertrekken direct naar Europa. Of naar Azië. Daar betalen ze beter”, legt hij uit. Verbeek geeft te kennen dat het lastig is om de Eredivisie vanuit Australië te volgen. “Maar mijn voormalige clubs volg ik zo goed als het kan. FC Twente, Heerenveen en AZ. Ik kwam hier laatst nog Giovanni van Bronckhorst tegen. Die werkt nu voor de City-groep en daar hoort Melbourne City ook bij. We hebben nog een tijdje over Feyenoord zitten praten.”