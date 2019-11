Ajax vervolgt in Zwolle jacht op indrukwekkend record uit 1995/96

Speelronde twaalf van de Eredivisie wordt vrijdagavond afgetrapt door PEC Zwolle en Ajax. De ploeg van Erik ten Hag is na elf duels nog ongeslagen in de competitie en hoopt die status te behouden tegen de nummer dertien van de ranglijst. Waar de Amsterdammers een keer midweeks niet in actie hoefden te komen, won het team van John Stegeman dinsdag met 0-3 van Hoek in de TOTO KNVB Beker. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het MAC3PARK stadion, vrijdag vanaf 20.00 uur.

o Ajax won vijftien van de laatste achttien Eredivisie-wedstrijden tegen PEC Zwolle (drie keer gelijk) en wist de laatste acht ontmoetingen winnend af te sluiten.

o Sinds de dubbele zege van PEC op Ajax in de bekerfinale en Johan Cruijff Schaal in 2014 waarin de Zwollenaren in totaal zes keer scoorden (5-1 en 1-0), was de ploeg in totaal nog maar vijf keer trefzeker in tien ontmoetingen in alle competities.

o PEC kwam in vier van de laatste vijf competitiewedstrijden niet tot scoren, de Zwollenaren wisten dit kalenderjaar in elf Eredivisie-wedstrijden het net niet te vinden, het hoogste aantal van alle ploegen uit de Eredivisie.

o Geen ploeg kreeg dit Eredivisie-seizoen zo veel schoten op doel tegen als PEC Zwolle (83), terwijl Ajax juist het team is dat het vaakst op het doel van de tegenstander schoot dit seizoen (102).

o Iliass Bel Hassani maakte in drie van de laatste vier thuisduels van PEC in de competitie het openingsdoelpunt van zijn ploeg. Hij scoorde met drie van zijn vier schoten op doel in het MAC3PARK stadion dit Eredivisie-seizoen.

o Pelle Clement debuteerde op 20 november 2016 in de Eredivisie voor Ajax; sinds zijn debuut voor PEC Zwolle kwamen er slechts zeven spelers tot meer balveroveringen in de Eredivisie dan Clement: 183.

o Ajax speelt voor het eerst sinds 16 januari 2015 een Eredivisie-duel op vrijdag (toen 2-0 tegen FC Groningen), de Amsterdammers zijn ongeslagen in de laatste tien competitiewedstrijden op vrijdag: acht keer winst, twee remises.

o Namens Ajax creëerde alleen Dusan Tadic in de afgelopen drie Eredivisie-speelronden meer kansen (tien) dan Sergiño Dest (zes), die in die periode meer assists gaf dan iedere andere speler in de hele competitie: drie.

o Ajax is ongeslagen in de eerste negen uitwedstrijden van dit seizoen: vijf keer winst, vier keer gelijk in alle competities. De laatste jaargang waarin de Amsterdammers ongeslagen bleven in de eerste tien uitduels was 1995/96 (11, ook 9 in 1999/00).

o Hakim Ziyech kwam tegen geen enkele Eredivisie-ploeg tot meer doelpunten dan PEC Zwolle: zes, net als tegen Sparta Rotterdam. Alleen tegen sc Heerenveen (elf) en Vitesse was Ziyech überhaupt direct betrokken bij evenveel Eredivisie-treffers als tegen de Blauwvingers: elf (zes goals & vijf assists).