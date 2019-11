Daily Mail: Tahith Chong kan dezelfde weg bewandelen als Paul Pogba

Het contract van Tahith Chong loopt aan het einde van het seizoen af en dat is niet onopgemerkt gebleven in Europa. Een overeenkomst met Manchester United over een nieuwe verbintenis ligt nog niet in het verschiet en Juventus houdt de situatie van de negentienjarige vleugelaanvaller nadrukkelijk in de gaten, zo schrijft de Daily Mail. De Engelse krant trekt de vergelijking met de situatie van Paul Pogba in 2012.

Juventus haalde Pogba destijds transfervrij weg bij Manchester United, waarna hij zich bij la Vecchia Signora stormachtig ontwikkelde. The Red Devils telden vier jaar later 105 miljoen euro neer om de Franse middenvelder terug naar Engeland te halen. De clubleiding van Juventus zou in Chong nu een nieuw buitenkansje zien, daar zijn contract afloopt en men in Turijn overtuigd is van zijn kwaliteiten. Er zijn overigens meerdere Europese topclubs geïnteresseerd in Chong.

Een afgevaardigde van Juventus zat vorige week vrijdag op de tribune bij het duel van de Onder-23 van Manchester United met Stoke City, waarin Chong een goede indruk achterliet. De international van Jong Oranje zat afgelopen week niet in de selectie van de hoofdmacht voor het EFL Cup-duel met Chelsea (1-2 zege), maar speelde in plaats daarvan met het beloftenteam in de EFL Trophy tegen Doncaster Rovers.

Het is geen geheim dat Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer bereid is om jonge spelers kansen te geven. De Noorse oefenmeester hoopt dan ook dat Chong binnenboord gehouden kan worden en gaf hem dit seizoen al geregeld de kans. De Nederlandse vleugelaanvaller speelde dit seizoen tot dusver vier wedstrijden in de hoofdmacht van Manchester United. Totaal heeft Chong inmiddels acht duels achter zijn naam staan in het eerste elftal van de Engelse topclub.

"Het klopt dat topclubs de situatie rond Tahith in de gaten houden. Maar het is nog vroeg in het seizoen. We wachten rustig af waarmee United komt en anders zien we komende zomer wel wat voor de ontwikkeling van Tahith het beste is", zo reageert zaakwaarnemer Erkan Alkan in gesprek met Voetbal International. Manchester United heeft nog geen voorstel of sportief plan bij Chong neergelegd, waardoor contractverlenging voorlopig niet aan de orde is. Consequentie daarvan kan zijn dat de aanvaller dit seizoen minder aan spelen zal toekomen bij Manchester United.