‘Feyenoord had assistenten ook ontslagen als Stam was gebleven’

Binnen Feyenoord heerste al langer ontevredenheid over het functioneren van de assistenten van trainer Jaap Stam, zo onthult Martijn Krabbendam woensdagavond in Voetbalpraat op FOX Sports. De Rotterdammers besloten na het ontslag van Stam om Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay uit hun functie van assistent te zetten.

"Dat het nu gebeurt, duidt erop dat het onder Stam ook zou zijn gebeurd, alleen op een iets later tijdstip, in de winterstop of zo", aldus Krabbendam. "Maar ze zijn er natuurlijk al langer mee bezig. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Ik denk dat ze vinden dat hun invloed onvoldoende was. Als je bijvoorbeeld bij Ajax op de bank kijkt, dan zie je Erik ten Hag altijd met die assistent bezig, en bij meer clubs is dat. Dat had je bij Feyenoord veel minder. Ik weet ook dat Stam redelijk teleurgesteld was over de inbreng van zijn assistenten."

Dat Van Gastel weg moet bij Feyenoord is verrassend te noemen, zeker omdat de oud-middenvelder vaak genoemd werd als potentiële hoofdtrainer van de club. "Iedereen dacht: hij gaat het worden, maar toen werd Giovanni van Bronckhorst het, omdat die tijdens het gesprek een iets betere indruk maakte", zegt Krabbendam, die de beweegredenen van Feyenoord probeert uit te leggen. "Het is niet dat ze zomaar ineens denken: we gaan wat assistenten wegsturen. Ze praten met de hoofdtrainer, met Stam, van: 'hoe vind je dat het gaat, wat zou er kunnen veranderen?' Dan hoor je die verhalen en besluiten ze in te grijpen."

De nieuwe trainer Dick Advocaat gaat werken met de assistenten Cor Pot, John de Wolf en Said Bakkati. Laatstgenoemde kwam op voorspraak van Stam naar Feyenoord en is de enige uit de vorige trainersstaf die mag blijven. "Daar zijn ze bij Feyenoord wél enthousiast over, ook de spelers." Advocaat neemt zelf Pot mee. "De procedure bij Feyenoord is: je mag één assistent meenemen en de club bepaalt de andere twee. John de Wolf is niet via Dick gegaan en dat betekent ook dat het al langer in de pijplijn zat."