Beugelsdijk witheet na ‘schande’: ‘Dit is een vieze, een hele vieze actie’

ADO Den Haag werd donderdagavond geëlimineerd in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Fortuna Sittard was met 3-0 te sterk, al mocht de thuisploeg van geluk spreken dat Vitalie Damascan in de eerste helft geen rode kaart kreeg van scheidsrechter Siemen Mulder voor een harde charge jegens Aaron Meijers. Tom Beugelsdijk noemt de actie van Damascan na afloop in gesprek met FOX Sports een ‘schande voor het voetbal’.

“Dit is een vieze, een hele vieze actie. Heel eerlijk, ja. Die moet je... Nou ja. Een Beugelsdijkje? Nou, dit heb ik nog nooit gedaan. Nog nooit, echt niet. Dit is gewoon een schande voor het voetbal. Dan kunnen ze zeggen dat ik keihard speel en ik speel altijd mannelijk mijn duels, maar niet zo vies. Dit vind ik echt een schande”, zo zegt Beugelsdijk zichtbaar geïrriteerd. Damascan was uiteindelijk in de tweede helft een van de drie doelpuntenmakers voor Fortuna.

Ook Mark Diemers, aanvoerder van Fortuna, werd na afloop gevraagd naar de charge van Damascan. Hij gaf echter te kennen dat hij het moment nog niet had teruggezien. Diemers reageerde wel op de strafschop die de Limburgers kregen, voor een vermeende overtreding van Elson Hooi op Felix Passlack. “Nee, dit is geen penalty”, zegt Diemers direct nadat hij de beelden van het moment terugziet.

“Dat zie je gelijk. Passlack draait hier zijn lichaam er slim in, maar volgens mij raakt hij (Elson Hooi, red.) hem amper. Zijn been gaat een beetje tussen het been van Passlack, maar ik denk dat het geen penalty was. Ik ben blij dat er vandaag geen VAR was”, besluit Diemers met een kleine glimlach.