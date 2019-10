Allesbehalve overtuigend AC Milan wint nipt dankzij fraaie vrije trap

AC Milan heeft woensdagavond eindelijk weer eens gewonnen in de Serie A. De manschappen van trainer Stefano Pioli wisten het thuispubliek in San Siro tegen Spal geen moment te vermaken, maar stapten uiteindelijk wél met een 1-0 overwinning van het veld. Door de nipte zege vindt Milan de weg omhoog weer enigszins: i Rossoneri stijgen van de twaalfde naar de tiende plek.

Milan begon goed aan de wedstrijd en kreeg na twaalf minuten een enorme kans om de score te openen. Theo Hernández bereikte met een lage voorzet Krzysztof Piatek, die bij zijn schietpoging de bal maar half raakte. In de kluts belandde het speeltuig voor de voeten van Samu Castillejo, die had moeten scoren maar de lat raakte. In het verdere verloop van de eerste helft slaagde Milan er nauwelijks in om kansen te creëren.

Spal had tien minuten voor rust een aardige schietkans via Andrea Petagna, maar Gianluigi Donnarumma redde uitstekend. Ook in de tweede helft had de thuisploeg het initiatief, maar de promovendus kwam nauwelijks in de problemen. Tekenend voor de wedstrijd was dan ook dat Milan een standaardsituatie nodig had om te scoren. Invaller Suso krulde een vrije trap met links fraai in de kruising: 0-1.

Milan had de wedstrijd in de tachtigste minuut kunnen beslissen. Lucas Paquetá zette zichzelf met een kapbeweging vrij voor de keeper Etrit Berisha, maar het stiftje van de Braziliaan kwam hoogte tekort om de doelman te verrassen. Spal probeerde nog een slotoffensief in gang te zetten en stuurde de eigen keeper mee bij een hoekschop, maar werd geen moment gevaarlijk.