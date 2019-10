Vroege misser van Falkenburg breekt ADO uiteindelijk op in Sittard

Fortuna Sittard heeft zich als laatste gemeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. ADO Den Haag werd in eigen stadion met 3-0 verslagen, door doelpunten van Mark Diemers, Vitalie Damascan en Agim Zeka. Nadat Erik Falkenburg vroeg in de wedstrijd naliet om de bezoekers op voorsprong te schieten, namen de Limburgers in de tweede helft afstand.

Fortuna-trainer Sjors Ultee liet voorafgaand aan het duel al weten dat zijn prioriteit bij de competitie ligt en om die reden voerde hij de nodige wijzigingen door. ADO begon in Limburg sterker aan het duel en had al binnen vier minuten op voorsprong moeten staan. Crysencio Summerville leverde de bal af voor het doel, waar Falkenburg een niet te missen kans kreeg. Hij slaagde er echter in om het leer over het doel van Fortuna-doelman Ažbe Jug te krijgen.

De eerste mogelijkheid voor de thuisploeg viel na 26 minuten spelen te noteren, toen Zeka een weinig krachtig schot produceerde. De eerste helft kende verder weinig hoogtepunten, maar al snel na rust kreeg Fortuna een grote kans. Diemers raakte vanuit een vrije trap de lat boven ADO-doelman Luuk Koopmans. De thuisploeg kreeg vervolgens een buitenkans om op voorsprong te komen, want de bal ging op de stip na een overtreding van Elson Hooi op Felix Passlack. Diemers maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0.

Al snel daarna wist Fortuna de voorsprong te verdubbelen. Damascan bracht met het hoofd de 2-0 op het scorebord. Een kwartier voor tijd gooide de thuisploeg het duel op slot. Zeka schoot raak en bepaalde de eindstand daarmee op 3-0. Voor Fortuna wacht nu komende zondag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, terwijl ADO Den Haag het op dezelfde dag in het eigen Cars Jeans Stadion opneemt tegen sc Heerenveen.