PSV-supporters hekelen beleid Van Bommel: ‘Een slechte ontwikkeling’

De supportersvereniging van PSV hekelt het beleid van Mark van Bommel als het gaat om het openstellen van trainingen voor supporters. Volgens voorzitter Harrie Timmermans houdt de oefenmeester van PSV de deuren van trainingscomplex De Herdgang te vaak gesloten voor de fans. "Dit standpunt hebben we al veel langer", aldus de preses van de supportersvereniging tegenover het Eindhovens Dagblad.

"We hebben er best begrip voor dat er soms besloten wordt getraind", zegt Timmermans. "De mediawereld is vergeleken met tien jaar geleden niet meer hetzelfde en presteren staat voorop, maar nu is het wat ons betreft doorgeslagen. Vroeger was een besloten training uitzondering en een open training regel, maar nu is het andersom en is het trainingscomplex soms hele weken dicht voor supporters. Wij vinden dat een slechte ontwikkeling.”

De supportersvereniging van PSV voerde zes jaar geleden ook al discussie met de directie van de club over hetzelfde onderwerp. Destijds wilde Dick Advocaat vaker besloten trainen dan toen gebruikelijk was. "Destijds was de uitkomst van de gesprekken dat dat niet de gewenste richting was. In 2013 veroorzaakten supporters geen overlast, bestonden sociale media ook al en was de aandacht voor PSV ook al groot. Na het vertrek van Advocaat is de club opener geworden en nu gaat het weer de verkeerde kant op."

Timmermans doelt daarmee op Van Bommel, die als eindverantwoordelijke ook leidinggevende is op het trainingsveld. De voorzitter van de supportersvereniging hoopt dat de directie Van Bommel zal kunnen bewegen in een andere richting. "We geven het al tijden aan bij de directie, omdat we merken dat veel supporters zich ergeren aan de langdurig dichte poorten. PSV heeft de ambitie geformuleerd om de meest open topclub van Europa te worden. Een ambitie waar wij als supportersvereniging warm van worden. De huidige praktijk voelt koeler."