Xhaka maakt excuses en onthult schokkend bericht: ‘Hopelijk krijgt ze kanker’

Granit Xhaka heeft woensdagavond op Instagram zijn excuses gemaakt aan de Arsenal-fans voor het incident dat zondag plaatsvond tegen Crystal Palace (2-2). De wissel van de Zwitser tegen Palace werd met luid gejuich ontvangen door het thuispubliek, waarna Xhaka geagiteerd was en zijn hand achter zijn oor hield. De supporters jouwden de aanvoerder daarop nog harder uit.

Xhaka maakt op het officiële Instagram-account van Arsenal een statement. "Nadat ik wat tijd heb genomen om te reflecteren op wat zondagmiddag is gebeurd, wil ik nu graag een wat uitgebreidere uitleg geven aan jullie", schrijft de international. "Wat zich heeft afgespeeld bij mijn wissel heeft me diep geraakt. Ik hou van deze club en geef altijd honderd procent, zowel op als buiten het veld."

De middenvelder onthult dat hij de afgelopen tijd schokkende bedreigingen ontving. "Herhaaldelijke beledigende opmerkingen tijdens wedstrijden en op social media de afgelopen weken en maanden hebben me veel pijn gedaan. Mensen zeiden dingen als: 'We gaan je benen breken', 'we gaan je vrouw vermoorden' en 'hopelijk krijgt je dochter kanker.' Dat heeft me geraakt en zondag bereikte ik mijn kookpunt toen ik afwijzing voelde in het stadion."

Xhaka werd tegen Crystal Palace na een uur naar de kant gehaald. "In die situatie heb ik mezelf laten gaan en heb ik gereageerd op een manier die respectloos is voor de supporters die deze club, het team en mijzelf steunen met positieve energie. Dat was niet mijn bedoeling en het spijt me als dat het gevoel is dat mensen hebben gekregen. Mijn wens is om weer tot een punt van wederzijds respect te komen. Laten we samen positief verder gaan."