Phillip Cocu spreekt zich uit over ‘moeilijke en ingewikkelde situatie’

Richard Keogh werd eerder deze week per direct op straat gezet door Derby County. De 33-jarige verdediger raakte op 24 september zwaar geblesseerd bij een auto-ongeluk, dat ploeggenoten Tom Lawrence en Mason Bennett onder invloed veroorzaakten. Phillip Cocu, manager van Derby County, spreekt zich voor het eerst uit over het besluit om Keogh op staande voet te ontslaan en de gevolgen daarvan.

Keogh liep bij de autocrash kruisbandletsel op en heeft inmiddels een knieoperatie ondergaan. De verdediger wordt pas over twaalf tot veertien maanden terugverwacht, terwijl zijn contract nog maar tot de zomer van volgend jaar liep. Derby County stelde voor dat Keogh de rest van zijn contractduur bij de club mocht blijven revalideren, op voorwaarde dat de Ier een groot deel van zijn salaris zou inleveren. In dat voorstel zag Keogh niks, waardoor besloten is om zijn contract per direct te verscheuren.

“Ik denk dat het voor iedereen een moeilijke en ingewikkelde situatie is, uiteraard. Het is niet gemakkelijk om zomaar over te gaan tot de orde van de dag, we zitten nog steeds in een proces en dit is een besluit van de club geweest. Het is allemaal heel gecompliceerd, maar we moeten zorgen dat we ons volledig kunnen focussen op de wedstrijd van komende zaterdag. Dat gaat niet gemakkelijk, want Richard is hier een hele lange tijd geweest”, zo tekent Sky Sports op uit de mond van Cocu op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Middlesbrough.

“Het is niet aan mij om redenen te geven. De club zal zodra het mogelijk is aangeven waarom deze beslissing genomen is. Het is een zaak voor de club en niet aan mij om hier op te reageren”, benadrukt de manager van Derby County. Cocu geeft overigens tegelijkertijd te kennen dat er plannen worden gemaakt om Wayne Rooney in te passen in de selectie van Derby County, nu zijn seizoen met het Amerikaanse DC United er opzit. “Hij is hier al geweest en heeft nu een korte vakantie. We kijken er naar uit om hem hier te verwelkomen, we maken een plan voor hem en ik heb gehoord dat hij er naar uitkijkt om hier hard te werken.”