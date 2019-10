FC Utrecht laat zich niet verrassen op Sportpark de Koerbelt

FC Utrecht heeft zich zonder al teveel problemen geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Domstedelingen stelden in Rijssen tegen derdedivisionist Excelsior’31 al in de eerste helft orde op zaken en keerden uiteindelijk met een 1-4 overwinning huiswaarts. Simon Makienok maakte in het bekerduel zijn rentree na ruim een jaar blessureleed en tekende in de slotfase voor de laatste treffer van de wedstrijd.

Op het bomvolle Sportpark de Koerbelt kende FC Utrecht zijn gewenste start, want al vroeg stond er een voorsprong op het scorebord. Nadat een schot van Václav Cerny nog geen treffer had opgeleverd, trof Leon Guwara al na negen minuten spelen doel. De openingstreffer kwam voornamelijk tot stand dankzij een uiterst slimme steekpass van Urby Emanuelson. Sander van de Streek kreeg vervolgens verschillende mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar het was mede aan doelman Melvin Koetsier te danken dat Excelsior’31 de schade in de eerste helft aanvankelijk nog beperkt hield.

Toch wist Utrecht nog voor rust de score te verdubbelen. Niek Davina vloerde Van de Streek in het strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Richard Martens de bal op de stip legde. Adam Maher maakte geen fout en schoot zo de tweede Utrechtse treffer van de avond tegen de touwen. De eerste fase van de tweede helft verliep vervolgens enigszins rommelig. Het voornaamste hoogtepunt van de eerste fase van de tweede helft was de entree van Makienok, die voor het eerst sinds 16 september 2018 weer speelminuten maakte bij de Domstedelingen.

Patrick Joosten raakte niet lang daarna de paal, waarna de ingevallen Issah Abbas het duel definitief besliste. Hij wist de bal over de doellijn te frommelen en tilde de marge daarmee naar drie. Hielke Penterman deed een kwartier voor tijd nog iets terug namens de thuisploeg, maar dichterbij wist Excelsior’31 niet meer te komen ondanks een kopbal van Hakim Ezafzafi op de bovenkant van de lat. In de absolute slotfase luisterde Makienok zijn rentree op met een doelpunt, waarmee de eindstand op 1-4 bepaald werd. Voor FC Utrecht wacht nu komende zondag in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.