‘Cristiano Ronaldo is een machine, maar zelfs hij deed het in zijn broek!’

Marcelo veroverde in de afgelopen jaren met Real Madrid maar liefst viermaal de Champions League. De successen kenden echter ook een keerzijde, want de linksback van de Koninklijke ondervond rondom de finales altijd enorm veel stress. Op verzoek van The Players Tribune geeft Marcelo een inkijkje in zijn belevenissen rondom de finale van het miljardenbal in 2017 tegen Juventus, door Real met 1-4 gewonnen.

"Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Juventus zaten we te eten. Casemiro, Danilo, Cristiano Ronaldo en ik", blikt Marcelo terug op uren voorafgaand aan de eindstrijd van twee jaar geleden tegen Juventus. "Er heerst totale stilte, niemand zegt iets. Iemand staart naar zijn eten. Af en toe hoor ik rare geluiden uit de magen van de andere spelers komen. Maar niemand zegt er iets over, de spanning overheerst."

Cristinano Ronaldo: 'Denk nu al niet meer aan mijn zevenhonderdste goal'

"Uiteindelijk durft Cristiano wat te zeggen. ‘Een vraagje, jongens’, waarop wij allemaal zeggen: ‘Ja, broeder?’ Cristiano zegt vervolgens: ‘Ben ik nou de enige die spanning voelt in zijn maag?’ Iedereen geeft op hetzelfde moment antwoord. 'Ik ook, broeder, ik ook!’ Niemand durfde dat dus toe te geven! Maar als iemand als hij het al toegeeft, dan is dat voor ons ook geen struikelblok meer. Cristiano is een ijskoude, echt een machine. Maar zelfs hij deed het in zijn broek! Het ijs was gelijk gebroken, dat kan alleen Cristiano."

Ronaldo gaf volgens Marcelo ook precies aan hoe de finale tegen Juventus zou verlopen. "Dat deed hij uit de doeken op weg naar het stadion", aldus de Braziliaanse vleugelverdediger. "Hij zei: ‘Het begin zal moeilijk zijn, maar de tweede helft zal voor ons op een vredige manier verlopen’. Dat zal ik nooit meer vergeten, hij had het gewoon voorspeld. Ik kan mij nog zo voor de geest halen hoe Cristiano toen uit zijn ogen keek, dat beeld blijft voor altijd in mijn gedachten. Echt geweldig, dit zijn verhalen die ik aan mijn kleinkinderen ga vertellen." In de finale tegen Juventus wist Ronaldo tweemaal te scoren. Sinds 2018 draagt de Portugese aanvaller het shirt van de Italiaanse kampioen.