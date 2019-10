‘Messi moet ballen hebben om naar Real te gaan en het daar te bewijzen’

Lionel Messi pakte in de afgelopen jaren de nodige prijzen met Barcelona en mocht ook vijf keer de Ballon d’Or in ontvangst nemen. De sterspeler van de Catalanen was woensdagavond bovendien opnieuw belangrijk voor zijn ploeg in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Real Valladolid, waarin hij twee doelpunten en twee assists voor zijn rekening nam. Landgenoot Hugo Gatti is echter van mening dat Messi nog niet tussen de allergrootsten uit de voetbalhistorie geschaard mag worden.

“Het lijkt misschien alsof ik anti-Argentijns ben, maar totdat Messi het doet in de allergrootste wedstrijden zal hij iemand blijven die alleen in zijn eigen stadion kan presteren”, steekt de 75-jarige Gatti, voormalig doelman van onder meer River Plate en Boca Juniors en achttienvoudig international van de Argentijnse nationale ploeg, van wal bij het Spaanse El Chiringuito de Jugones.

“Hij moet de ballen hebben om naar Real Madrid te gaan en het daar allemaal te bewijzen zoals Cristiano Ronaldo heeft gedaan. Anders zal hij gewoon een speler blijven. Cristiano ging naar de beste club van de wereld als uitdaging. Messi speelt in zijn eigen huis, op zijn eigen veld met alle gemakken die daarbij horen”, gaat Gatti verder.

De Argentijn vindt dat Messi het ook op andere podia moet laten zien: “Laat hem maar eens presteren in de Champions League of op een WK, anders zal hij altijd gewoon een speler blijven. Als hij het dan ook laat zien, kan hij vergeleken worden met Johan Cruijff, Diego Maradona en Pelé. Messi speelt goed als ze hem laten spelen, het is erg makkelijk om te voetballen als alles thuis naar jouw eigen wensen is ingericht”, sluit de oud-doelman af.