‘AS Roma komt tien miljoen euro tekort met bod bij Manchester United’

AS Roma wil Chris Smalling volgend jaar definitief overnemen van Manchester United en de Romeinen hebben al een eerste bod van tien miljoen euro neergelegd voor de verdediger. Volgens Gianluca Di Marzio, transferexpert van Sky Italia, vragen the Red Devils echter minstens twintig miljoen euro voor de verhuurde centrumverdediger.

Smalling, die woensdagavond voor het eerst trefzeker was voor AS Roma in het uitduel met Udinese (0-4), heeft in een kort tijdsbestek al veel indruk gemaakt op de beleidsbepalers in de Italiaanse hoofdstad. Sportief directeur Gianluca Petrachi hoopt dan ook dat de huurling ook volgend seizoen in de Serie A actief is. "Als Smalling hier wil blijven, dan gaan we dat zeker bespreken met Manchester United", zo laat de Roma-bestuurder optekenen door Sky Italia.

Always a special feeling scoring your first goal. Boys were incredible, daje Roma! ??? pic.twitter.com/biic5PO8Jh — Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 30, 2019

"Het onderlinge contact tussen beide clubs is heel goed en als de mogelijkheid om hem over te nemen zich aandient, dan gaan we dat zeker bekijken", voegt Petrachi daar in duidelijke bewoordingen aan toe. Smalling verhuisde tijdelijk naar AS Roma om weer aan speeltijd toe te komen. Het contract van de 29-jarige verdediger bij Manchester United loopt door tot medio 2022.

Smalling kwam tot dusver tot zes wedstrijden in het shirt van AS Roma. In vier van die zes duels hield de huidige nummer vier in de Serie A de 'nul'. De door Manchester United uitgeleende mandekker vormt meestal met Federico Fazio het centrum van de defensie. De Argentijnse verdediger kreeg tegen Udinese een rode kaart voorgehouden, al belette dat de bezoekers niet om alsnog met ruime cijfers te winnen. Naast Smalling wist ook Justin Kluivert het net te vinden.