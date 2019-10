Mazraoui wekt interesse in Spanje, Engeland en Italië

Mogelijk blijft Zlatan Ibrahimovic toch langer bij Los Angeles Galaxy. Nederlander Dennis te Kloese, directeur van de Amerikaanse club, wil de spits graag behouden en gaat in gesprek met de Zweed. (ESPN)

(Diverse Italiaanse media)

De rechtsback annex middenvelder is zijn basisplaats bij Ajax momenteel kwijt en zou kunnen uitwijken naar Tottenham Hotspur, Leicester City, Valencia of AS Roma.