Advocaat trekt gelijk van leer: ‘Dan was hij hier nog trainer geweest’

Dick Advocaat stond donderdag voor de eerste keer op het trainingsveld van Feyenoord en schoof later aan voor zijn eerste persconferentie als eindverantwoordelijke van de Rotterdammers. Advocaat is pas net begonnen aan zijn klus in De Kuip, maar de opvolger van Jaap Stam heeft nu al het nodige aan te merken op de spelersgroep.

Advocaat kreeg het idee dat de spelers van Feyenoord in de afgelopen periode niet meer voor honderd procent geloofden in de voetbalvisie van Stam. "Dat heb ik vanochtend de spelersgroep verweten", benadrukt Advocaat op het persmoment van donderdagmiddag. "Ze stonden allemaal achter Jaap Stam, maar dat heb ik niet gezien. Als ze echt achter Jaap Stam hadden gestaan, was hij nog trainer geweest van Feyenoord. Dan hadden ze waarschijnlijk wel iets meer laten zien."

De nieuwe trainer van Feyenoord denkt dat zijn elftal op korte termijn weer kan aansluiten bij de topploegen in de Eredivisie. "Het belangrijkste is dat we Europees voetbal halen en dat we overwinteren in de Europa League." Advocaat heeft echter ook al geconstateerd dat goede resultaten niet vanzelf zullen komen. "Er moet veel meer strijd en beleving zitten in het spel van Feyenoord. Het is een vrij stille groep en dat probeer ik te veranderen. Dat is zogezegd een proces."

Advocaat brengt in het kader van meer communiceren wellicht veranderingen aan in de defensie, daar Edgar Miguel Ié en Marcos Senesi de Engelse taal niet goed beheersen. Op de training van donderdagochtend vormden Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden het centrum van de Feyenoord-verdediging en het is niet onmogelijk dat dit duo zondag tegen VVV-Venlo aan de aftrap verschijnt. "Of Senesi en Ié naar de bank gaan? Dat zou goed kunnen."

John de Wolf keert als assistent-trainer terug bij Feyenoord en Advocaat is blij met de oud-verdediger als nieuw lid van de technische staf. "Hij heeft uitstraling en past goed bij de club. Het is een karakterjongen die de verdedigers wel wat kan vertellen en bijbrengen." Advocaat hoopt tegen VVV een strijdbaar Feyenoord te zien, want het echec van zondag tegen Ajax mag geen herhaling krijgen. "Ze hebben tegen Ajax alleen maar achter de bal aangelopen, dat moet zeker anders worden", aldus de nieuwe Feyenoord-coach, die naast De Wolf ook Cor Pot als assistent naast zich heeft zitten.