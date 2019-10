Ten Hag: ‘Ik zet zijn naam altijd als eerste op het wedstrijdformulier’

Hakim Ziyech werd afgelopen zondag voortijd naar de kant gehaald in de met 4-0 door Ajax gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. De spelmaker was duidelijk niet te spreken over die wissel en stak nadat hij van het veld af was gelopen zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Trainer Erik ten Hag laat een kleine week later weten het incident nog wel met Ziyech besproken te hebben, maar hecht er verder niet te veel waarde aan.

“Natuurlijk heb je het er wel even over. Ik heb gezegd wat we verwachten bij Ajax. En dat geldt niet per se voor Hakim. Dit is een nieuwe fase waarin Ajax zit. We hebben meerdere keuzes, meer dan elf bassispelers. Ik moet ook aan het Ajax van morgen denken”, tekende Voetbal International donderdagmiddag tijdens het persmoment in de aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle van vrijdagavond op uit de mond van de trainer.

Ten Hag: 'Irritatie Ziyech na wissel laat zien dat niveau Ajax omhoog gaat'

De zeventienjarige Ryan Gravenberch was de vervanger van Ziyech, terwijl de achttienjarige Lassina Traoré als invaller eveneens speeltijd kreeg tegen de aartsrivaal. Ten Hag is tevreden met wat de twee talenten tot nu toe laten zien: “Maar Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong zullen ook moeten spelen, dat is voor het teamproces heel belangrijk. Die gaan we nodig hebben. Maar als ze nooit spelen, kunnen ze het ook niet brengen als we ze nodig hebben.” De oefenmeester geeft aan dat Ziyech en andere belangrijke dragende krachten zich wat dat betreft schikken in zijn keuzes, die vaak ook te maken hebben met de belasting van zijn spelers.

De frustratie bij de Marokkaans international ontstond wellicht doordat hij het gevoel heeft vaker naar de kant gehaald te worden dan zijn ploeggenoten: “Maar dat kan je ook projecteren op David Neres. En Ziyech is de belangrijkste speler van Ajax, die stel je dus altijd op en anderen staan ook wel eens wissel. Ik zet Ziyech als eerste op het wedstrijdformulier.” Ten Hag kiest er echter niet voor om voor aanvang van een wedstrijd zijn plannen vast uit te doeken te doen aan Ziyech: “Een type als Hakim wil nog geen seconde missen, dan gaat hij niet in de juiste mood de wedstrijd in."