‘PSV vraagt zestien miljoen euro voor AC Milan-doelwit’

Denzel Dumfries heeft zich in de kijker van AC Milan gespeeld, zo weet Tuttosport donderdag te melden. De vleugelverdediger van PSV en het Nederlands elftal werd vorige maand door dezelfde Italiaanse krant gelinkt aan regerend landskampioen Juventus. Naar verluidt vraagt PSV minstens zestien miljoen euro voor de jonge rechtsback.

Volgens geruchten in de Italiaanse media is AC Milan niet alleen met Dumfries bezig. Ook Dejan Lovren, die bij Liverpool niet langer een plaats heeft in het hart van de verdediging, wordt aangemerkt als mogelijke aanwinst. De Premier League-koploper heeft echter nog geen officieel bod ontvangen, terwijl ook PSV nog wacht op een belletje uit Milaan om een eventuele deal voor Dumfries te bespreken. Laatstgenoemde wordt in het San Siro gezien als opvolger van Andrea Conti.

Tuttosport kwam in september met het bericht dat Juventus de PSV-verdediger scherp in de gaten hield, voornamelijk vanwege de blessures van vleugelverdedigers Mattia De Sciglio en Danilo. Er werd evenwel ook gemeld dat Thomas Meunier, thans actief voor Paris Saint-Germain, bovenaan het lijstje stond van Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus. Trainer Maurizio Sarri gebruikt Juan Cuadrado dit seizoen geregeld als wingback, maar de kans is groot dat hij la Vecchia Signora na dit seizoen transfervrij verlaat.

Het is de derde keer in korte tijd dat Dumfries wordt genoemd bij een Europese topclub, want afgelopen zomer schoven de Engelse media Manchester United naar voren als mogelijke nieuwe werkgever van de Oranje-international. Er was sprake van dat the Red Devils bijna dertig miljoen euro overhadden voor Dumfries, maar een overeenkomst met PSV kwam nooit van de grond. Het contract van de flankspeler in Eindhoven loopt nog bijna vier jaar door.