Carragher: ‘Arsenal kan beter zo snel mogelijk afscheid van hem nemen’

Shkodran Mustafi kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in de Premier League namens Arsenal, maar de verdediger mocht woensdagavond wel opdraven in de EFL Cup-wedstrijd tegen Liverpool. Het duel eindigde uiteindelijk in een spectaculair 5-5 gelijkspel, waarna the Reds via strafschoppen aan het langste eind trokken. Mustafi was met een eigen doelpunt een van de hoofdrolspelers op Anfield en Jamie Carragher denkt dat de Duitser zijn langste tijd wel gehad heeft bij Arsenal.

“Ik denk dat de dagen dat Mustafi in de Premier League speelde voorbij zijn. Ik denk dat het niet uitmaakt hoe goed hij vanavond gespeeld heeft, hij is gewoon een van die verdedigers die fouten blijft maken en dat heeft weer invloed op zijn medespelers”, analyseerde de oud-verdediger van Liverpool na afloop van de wedstrijd bij Sky Sports.

“Het maakt je nerveus om met zo iemand samen te spelen. De keeper, de backs… je kunt je eigen spel niet spelen omdat je je altijd zorgen maakt dat hij een fout maakt en je het steeds half voor hem moet overnemen. Ik denk dat het waarschijnlijk beter is voor Arsenal om zo snel mogelijk afscheid van hem te nemen”, ging Carragher verder.

Arsenal koesterde op een gegeven moment een 5-3 voorsprong, maar moest diep in de blessuretijd toch de 5-5 van Divock Origi incasseren. Oud-speler Ray Parlour denkt dat de spelers van de Londenaren ‘kapot’ zullen zijn van het resultaat: “Zeker de jonge spelers, ze hadden de kans om op Anfield te winnen en ze waren er zo dichtbij. Ze zagen er aan het einde wel wat vermoeid uit, Liverpool voerde toen de druk op. Maar in een penaltyreeks kan er van alles gebeuren. Het waren ook knappe penalty’s, zelfs degene die gered werd zat in de hoek (van Dani Ceballos, red.). Het was een geweldige pot voetbal, al zullen de defensieve coaches niet zo blij zijn met het resultaat.”