Calvin Stengs: ‘Mijn moeder kon de tranen niet tegenhouden’

Calvin Stengs werd dinsdag blij verrast door AZ-trainer Arne Slot. De coach belde de buitenspeler annex aanvallende middenvelder op met het nieuws dat hij door bondscoach Ronald Koeman was opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Stengs is blij met het bericht, maar de twintigjarige jeugdinternational is pas echt tevreden wanneer hij tot de definitieve selectie van Oranje behoort.

“Toen ik het hoorde was ik samen met mijn familie, dus dat was een mooi moment”, zegt Stengs op het clubkanaal van AZ. “Het was een trots moment voor mij en mijn familie, maar uiteindelijk wil je toch bij de definitieve selectie komen. Ik werd een dag van tevoren gebeld door de trainer (Slot, red.). Hij heeft me verteld dat ik erbij zou zitten.”

“De trainer was blij voor me”, vervolgt Stengs, die de vraag krijgt of zijn plek in de voorselectie verdiend is. “Ik heb goede wedstrijden gespeeld en daar heb je het team voor nodig, dus ook credits naar het team. Als het team goed speelt dan speel je zelf ook lekker en kan je daarin uitblinken”, aldus de aanvaller, die terugdenkt aan het moment dat hij het nieuws van Slot te horen kreeg.

“Mijn moeder kon de tranen niet tegenhouden”, reageert Stengs. “Het is toch iets moois om erbij te zitten, maar uiteindelijk wil je toch de definitieve selectie halen. Dus ik ben blij, maar nog niet helemaal tevreden. Tuurlijk wordt het spannend, want daar doe je het voor.” In de media verschenen berichten dat Koeman Stengs hoe dan ook bij de definitieve selectie gaat halen. De speler zelf zegt daar niets van te weten. “Volgens mij niet. Lekker zo doorgaan en dan zien we het wel.”