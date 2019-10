Strijd met Mohamed Ihattaren lonkt: ‘Toen kon je al zien wat hij in huis had'

Zaterdag staat er voor Dante Rigo een speciale wedstrijd op het programma. De twintigjarige middenvelder van Sparta Rotterdam neemt het dan op tegen PSV, zijn eigenlijke werkgever waar hij sinds 2007 actief is. De huurling laat in gesprek met het Eindhovens Dagblad weten dat hij hoopt te mogen spelen tegen PSV. "Dat is niet altijd het geval geweest in dit seizoen", stelt de Belg.

"Als je niet alles speelt, moet je louter en alleen naar jezelf kijken. Het is aan mij om hard te blijven werken, net zoals ik dat bij PSV moest doen en altijd zal blijven doen. Ik ben goed begeleid bij PSV en heb ook nu regelmatig contact met assistent-trainer Jürgen Dirkx", zegt het talent, die erkent dat het spelen tegen de Eindhovenaren hem meer energie geeft.

"Als je meer dan tien jaar bij een club hebt gezeten en daar bent gevormd, wil je je natuurlijk laten zien. Met veel spelers heb ik jarenlang samen gespeeld." Rigo, die nog tot de zomer van 2022 onder contract staat in Eindhoven, kruist op Het Kasteel mogelijk de degens met Mohamed Ihattaren, die imponeert bij PSV. De middenvelder is onder de indruk van de zeventienjarige creatieveling.

"Vorig jaar kwam hij bij de trainingen erbij en toen kon je al zien wat hij in huis had. Ik heb veel respect voor hem en de manier waarop hij met de druk omgaat. Het is een heel volwassen jongen, die weet wat hij wil", aldus Rigo, die zelf ook een duidelijk plan voor ogen heeft. "Ik groei gestaag door en wil in de toekomst terugkeren bij PSV."