PSG mikt op spelers van Dortmund en Juventus

Atl├ętico Madrid was de laatste club die gelinkt werd aan Ivan Rakitic. Los Colchoneros zijn echter niet in de markt voor de Kroatische middenvelder, die zint op een winters vertrek bij Barcelona. (Mundo Deportivo)

Faouzi Ghoulam vervolgt zijn loopbaan mogelijk in LaLiga. De linksback mag Napoli verlaten en Atl├ętico Madrid wil in januari een bod uitbrengen om de Algerijns international aan te trekken. (Mundo Deportivo)