Danny Buijs des duivels: ‘Krankjorum, dat ga je toch niet hier lopen doen’

FC Groningen versloeg woensdagavond Harkemase Boys met een nipt verschil (1-2), maar na afloop ging het vooral over de ongeregeldheden bij het duel in de TOTO KNVB Beker. De wedstrijd werd ontsierd door een vuurwerkbom en knokpartijen in het publiek. "Ik kan er met mijn pet niet bij", steekt trainer Danny Buijs van wal in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

"Zo'n bom is nog een eenmansactie, maar die tientallen mensen die met elkaar op de vuist gaan, dat is echt onbegrijpelijk. Er staan wel vijftig kinderen bij. Het is krankjorum. Als je wilt vechten, ga dan in een weiland staan of ga op een vechtsport. Dat ga je toch niet hier lopen doen", zegt Buijs, die aan de scheidsrechter vroeg of men het duel niet definitief moest staken om een statement te maken.

"Hij zat zelf ook te twijfelen of we nog verder moesten gaan, maar dan verpest je het natuurlijk ook voor de goedwillenden. Die kinderen, joh. Die komen morgen op school en dan vraagt de juf hoe ze het gehad hebben. Wat zullen ze dan zeggen? Ja, we zagen allemaal mensen met elkaar vechten en bier gooien. Het is gewoon een schande dat dit gebeurt."

"Ik wil deze avond heel snel vergeten", aldus Buijs, die over de wedstrijd nog enigszins te spreken was. Volgens de oefenmeester deed FC Groningen het tot de 0-2 prima. "We gaven geen kans weg en maakten twee goals uit de mogelijkheden die we gecreëerd hebben. Daarna hadden we het beter uit kunnen spelen, maar de toestanden er omheen hebben het voor mij echt verpest."