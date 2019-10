Bakkati verrast door mededeling Troost na ontslag technische staf

Said Bakkati werd woensdag verrast door interim-directeur Sjaak Troost van Feyenoord. Waar Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay het veld moeten ruimen na het vertrek van trainer Jaap Stam en de aanstelling van Dick Advocaat, mag Bakkati blijven bij de Rotterdammers. Zijn contract in De Kuip loopt nog anderhalf jaar door tot medio 2021.

Advocaat neemt met Cor Pot en John de Wolf zijn eigen assistenten mee naar De Kuip. De nieuwe trainer heeft ook een plek over voor de 37-jarige Bakkati. “De club bleek heel enthousiast over me en wilde me mede op advies van de spelers graag behouden”, laat Bakkati weten in gesprek met De Telegraaf.

Bakkati heeft eerst met Stam gesproken voordat hij besloot om te blijven. “Ik heb goede gesprekken met Jaap gevoerd en hij begrijpt mijn beslissing om te blijven. We zijn even goede vrienden”, zo klinkt het. Bakkati vindt het jammer dat de periode van Stam bij Feyenoord niet op een succes is uitgelopen. “Jaap is gewoon een heel goede trainer, maar het is helaas anders gelopen dan we hadden gehoopt.”

Van Gastel, Makaay en Landzaat bespreken donderdag hun ontslag met hun zaakwaarnemers en Feyenoord, zo schrijft de krant. Het ontslag is hard aangekomen bij het drietal. Doordat het trio een doorlopend contract heeft in De Kuip, zullen zij waarschijnlijk een aantal maanden salaris meekrijgen.