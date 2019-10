Ramos evenaart unieke reeks van Messi op simpele avond voor Real Madrid

Real Madrid heeft zonder al teveel problemen afgerekend met Leganés. De Koninklijke versloegen de hekkensluiter van LaLiga met 5-0, door doelpunten van onder meer Sergio Ramos en Luka Jovic. De aanvoerder van Real Madrid evenaart daarmee een bijzondere reeks van Lionel Messi, terwijl miljoenenaankoop Jovic voor het eerst wist te scoren in dienst van de Madrilenen. Real Madrid nadert door de overwinning Barcelona tot op één punt.

Nadat Real Madrid afgelopen weekeinde wegens de verplaatste Clásico niet in actie kwam, bracht trainer Zinédine Zidane woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Leganés dezelfde elf in het veld die een week geleden met 0-1 bij Galatasaray wisten te winnen. De Koninklijke kende in het Santiago Bernabéu een vliegende start, want binnen tien minuten stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord. Na zes minuten spelen bereikte een verre voorzet van Marcelo Karim Benzema, die Rodrygo een niet te missen kans bood: 1-0.

Een minuut later was het opnieuw raak en andermaal fungeerde Benzema als aangever. De Franse spits bediende Toni Kroos, die van dichtbij geen fout maakte. Binnen het halfuur liep Real Madrid ook nog uit naar 3-0. Na een overtreding op Eden Hazard ging de bal op de stip en Sergio Ramos maakte geen fout vanaf elf meter. De verdediger en aanvoerder van de Koninklijke tekende voor zijn eerste competitietreffer van deze jaargang en heeft daardoor al in zestien LaLiga-seizoenen op rij gescoord. Het is een reeks die alleen Lionel Messi tot dusver tot stand wist te brengen.

Na de stormachtige beginfase nam Real Madrid wat gas terug. De toeschouwers in de Spaanse hoofdstad moesten tot diep in de tweede helft geduld hebben tot er voor de vierde keer te juichen viel. Twintig minuten voor tijd ging de bal andermaal op de stip, deze keer wegens een overtreding van Kenneth Omeruo op Luka Modric. Nu ging Benzema achter de bal staan, om ook zijn aandeel in het duel op het scorebord te zetten. In blessuretijd bepaalde Jovic met zijn bevrijdende eerste treffer in het shirt van de Koninklijke de eindstand op 5-0.