Fabelachtige vrije trap van Marcus Rashford wordt Chelsea fataal

Manchester United heeft Chelsea woensdagavond uitgeschakeld in de EFL Cup (1-2). De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer zal vooral Marcus Rashford dankbaar zijn, die uit twee standaardsituaties scoorde. De vrije trap die de Engelse spits in de tweede helft prachtig in de kruising schoot, zal met name herinnerd worden.

Waar Manchester United met een bijna volwaardig Premier League-elftal aantrad, besloot manager Frank Lampard bij Chelsea de nodige jongelingen de kans te geven. Zo stonden verdedigers Marc Guehi en Reece James en middenvelder Billy Gilmour in de basis. Hoewel de Londenaren veruit het meest de bal hadden, slaagden ze er niet in om in de eerste helft ook maar één schot op doel te produceren.

De bezoekers, die voornamelijk op de tegenaanval gokten, werden na een kwartier voor het eerst gevaarlijk met een schot van Scott McTominay, dat net naast ging. In de 24ste minuut kreeg United een penalty, doordat Marcos Alonso een domme duwfout beging ten opzichte van Daniel James. Marcus Rashford ging achter de bal staan en vond feilloos de vrije hoek: 0-1.

Vroeg in de tweede helft werd Chelsea voor het eerst gevaarlijk. Callum Hudson-Odoi zag zijn inzet na een voorzet van Alonso net naast gaan. Daarna was Gilmour na een snelle uitbraak dreigend, maar de inzet van de achttienjarige middenvelder werd geblokt door Marcos Rojo. Even later was het alsnog raak voor Chelsea. Michy Batshuayi begon aan een solo, waarbij hij Harry Maguire zijn hielen liet zien, en verraste doelman Sergio Romero met een laag schot: 1-1.

Chelsea leek door te gaan stoten naar de winst, maar het was juist United dat, vrijwel uit het niets, scoorde. Rashford legde een vrije trap van grote afstand prachtig in de kruising en liet keeper Willy Caballero kansloos: 1-2. Alonso probeerde het daarna aan de andere kant nog in de korte hoek, maar de Spanjaard stuitte op Romero.