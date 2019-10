Oranje Onder-17 op de rand van uitschakeling na nieuwe deceptie

Oranje heeft ook zijn tweede wedstrijd op het WK Onder-17 in Brazilië verloren. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen ging met 1-3 onderuit tegen Senegal, dat in de laatste vijf minuten de wedstrijd wist te beslissen. Voor de Nederlanders wordt het nu een uitermate lastige opgave om nog een plaats in de achtste finales veilig te stellen.

Na de 3-0 nederlaag in de openingswedstrijd tegen Japan was Oranje uit op revanche. De ploeg van Van der Veen kende een goede start in het Estádio Kléber Andrade, want al na tien minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Een hoekschop bleef liggen voor de voeten van Nouafal Bannis, die overtuigend raak schoot. Senegal leek drie minuten later al razendsnel op gelijke hoogte te komen, toen Samba Diallo op aangeven van Insa Boye raak kopte. De treffer werd echter geannuleerd na inmenging van de VAR, omdat er voorafgaand aan het doelpunt een overtreding was begaan op Devyne Rensch.

Oranje leek vervolgens de marge te verdubbelen. Jayden Braaf bediende Bannis na een fraaie actie, maar ook door deze treffer ging een streep omdat de aanvaller van Manchester City buitenspel had gestaan. De voorsprong bleef zo minimaal en kort na rust kwam Senegal op gelijke hoogste. Een schot van Pape Sarr werd getoucheerd door Rensch, waardoor de Nederlandse doelman Cavin Raatsie kansloos was. Oranje mocht vervolgens van geluk spreken dat Sengal niet ook nog op voorsprong kwam, want Boye schoot van heel dichtbij naast.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Nadat Braaf de paal had geraakt, ging de bal vijf minuten voor tijd aan de andere kant op de stip. Melayro Bogarde beging een overtreding en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Sarr schoot vanaf elf meter de 1-2 tegen de touwen tegen de touwen. In blessuretijd liep Senegal ook nog uit naar 1-3. Aliou Balde was het eindstation van een razendsnelle counter en liet Raatsie kansloos.

Oranje heeft nog altijd een minieme kans om de volgende ronde te bereiken, al moet er dan in ieder geval komende zondag gewonnen worden van de Verenigde Staten. De Amerikanen, die de eerste wedstrijd met 1-4 verloren van Senegal, nemen het woensdagavond op tegen Japan. De vier beste nummers drie plaatsen zich ook nog voor de achtste finales van het WK.