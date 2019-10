Bas Dost is goud waard voor Eintracht; Brandt brengt miraculeuze ontsnapping

Borussia Dortmund is woensdagavond ontsnapt aan vroege uitschakeling in de DFB Pokal. Die Borussen kwamen tegen Borussia Mönchengladbach diep in de tweede helft op achterstand, maar een dubbelslag van Julian Brandt, die binnen drie minuten twee keer het net vond, voorkwam eliminatie. Bas Dost was met twee doelpunten goud waard voor Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2-1

Bij afwezigheid van Marco Reus koos Borussia Dortmund-trainer Lucien Favre voor de 21-jarige Jacob Bruun Larsen in de spits. BVB pakte vanaf het begin het initiatief en kreeg ook direct goede kansen. Thorgan Hazard zag een kopbal over vliegen, terwijl een schot van Jadon Sancho vanbinnen de zestien centimeters naast ging. Daarna was Hazard nóg dichterbij, maar het schot van de Belg spatte uiteen op de lat. Vlak voor rust kreeg ook Borussia Mönchengladbach een goede kans. Marcus Thuram zag zijn poging op het laatste moment echter knap gepareerd worden door doelman Marwin Hitz.

Na rust waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, ook doordat Dortmund slordiger werd in balbezit. In de 72ste minuut profiteerde Gladbach daarvan, toen Thuram een perfecte voorzet van de linkerkant binnen kopte. Dortmund liet het er niet bij zitten en produceerde binnen vijf minuten de gelijkmaker. Julian Brandt zag een rollertje gelukkig binnenvallen, nadat de bal door een verdediger van richting werd veranderd: 1-1. Diezelfde Brandt tekende enkele minuten later ook voor de winnende treffer. Hazard bereikte vanaf de achterlijn met een 'schepbal' zijn Duitse ploeggenoot, die van dichtbij binnenkopte: 2-1.

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 1-2

Eintracht Frankfurt kwam op bezoek bij FC St. Pauli al na vier minuten op voorsprong. Bas Dost torende na een goede voorzet van Martin Hinteregger boven zijn directe tegenstander uit en kopte de bal in de kruising. Dertien minuten later sloeg Dost opnieuw toe; de centrumspits werd vrij voor doelman Korbinian Müller gezet en rondde met een prachtig stiftje af: 0-2. Een penalty van Waldemar Sobota bracht St. Pauli vlak voor rust terug in de wedstrijd, maar verder dan dat kwam de tweededivisionist niet.