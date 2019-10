Heerlijk voetbalgevecht met tien goals en tien penalty's op Anfield

Liverpool heeft zich in een heerlijk voetbalgevecht geplaatst voor de kwartfinale van de EFL Cup. Met Sepp van den Berg in de gelederen speelde de ploeg van Jürgen Klopp in de reguliere speeltijd met 5-5 gelijk tegen Liverpool, nadat Divock Origi diep in de blessuretijd een strafschoppenserie afdwong. Daarin won Liverpool met 5-4 omdat Dani Ceballos faalde vanaf elf meter. De wedstrijd werd gekenmerkt door prachtige doelpunten aan weerszijden.

Klopp rouleerde zijn volledige elftal ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-1 zege) van zondag, wat onder meer betekende dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum niet aan de aftrap verschenen. Ook Arsenal trad aan met een volledig nieuwe opstelling. Bij the Gunners stond Mesut Özil voor de derde keer dit seizoen in de basis. Manager Unai Emery doet nauwelijks meer een beroep op de Duitse middenvelder, die tijdens Premier League- en Europa League-wedstrijden niet eens tot de wedstrijdselectie behoort. Ook landgenoot Shkodran Mustafi, die dit seizoen nog geen enkele minuut in de competitie maakte, staat in de basis.

Het werd een bijzonder turbulente en vermakelijke wedstrijd op Anfield. Bij rust leidde Arsenal met 2-3; het openingsdoelpunt viel na vijf minuten. Nadat Alex Oxlade-Chamberlain langs de rechterflank sprintte en een bal neerlegde bij de eerste paal, probeerde Shkodran Mustafi de bal weg te werken. Onbedoelde passeerde hij met zijn actie echter zijn eigen keeper Emiliano Martínez: 1-0. Na achttien minuten bracht Lucas Toerreira de stand in evenwicht voor Arsenal. Mesut Özil bereidde een kans voor van Bukayo Saka en zag Caoimhin Kelleher redding brengen, maar de rebound was een prooi voor Torreira.

Bij de 1-2 van Arsenal speelde Van den Berg een negatieve rol: na een sprint en voorzet van Ainsley Maitland-Niles werkte de verdediger de bal tegen doelman Kelleher aan, waarna Gabriel Martinelli op de juiste plek stond om zijn ploeg op voorsprong te schieten. De Braziliaan verdubbelde zijn doelpuntproductie tien minuten voor rust na een slordige pass van Harvey Elliott. De middenvelder van liverpool, met zijn 16 jaar en 209 dagen de jongste speler ooit die namens the Reds uitkwam op Anfield, raakte de bal kwijt aan Özil. Die vond Saka, wiens lage voorzet overtuigend werd binnengewerkt door Martinelli.

De wedstrijd was daarmee echter nog zeker niet gespeeld. Kort voor de rust kreeg Liverpool een penalty, na een overtreding van Martinelli op Elliott, en aanvoerder James Milner vond vanaf elf meter de benedenhoek. In het tweede bedrijf breidde Maitland-Niles de marge weer uit naar twee doelpunten. Een hoofdrol was weggelegd voor Özil. Na een verschrikkelijke pass van Milner in het eigen strafschopgebied nam Maitland-Niles de bal over; hij tikte het leer echter bijna over de achterlijn. Özil sprintte erachteraan, hield de bal binnen met een ingenieus hakje en leverde daarmee direct de assist voor zijn ploeggenoot: 2-4.

Liverpool slaagde er echter in om volledig terug te komen in de wedstrijd. Een geweldige halve volley van Oxlade-Chamberlain was doelman Martínez te machtig, waarna Origi voor de gelijkmaker zorgde. De aanvaller werd net buiten het zestienmetergebied bediend door invaller Curtis Jones, draaide in één keer weg bij Rob Holding en schoot krachtig raak. Het laatste woord leek echter aan Arsenal en opnieuw betrof het een wonderschoon doelpunt. Joe Willock mocht opstomen op de vijandelijke helft en besloot plots zijn geluk te beproeven. Kelleher kon er alleen maar naar kijken: 4-5. Voor het eerst sinds januari 2007 incasseerde Liverpool vijf doelpunten voor eigen publiek, ook toen in de EFL Cup tegen Arsenal (3-6).

De eindstand leek bereikt, maar niets was minder waar. Diep in de blessuretijd vond debutant Neco Williams ploeggenoot Origi met een voorzet vanaf de rechterflank. De vrijstaande Belg forceerde een penaltyserie met een halve omhaal: 5-5. Er werd niet verlengd, maar er kwamen direct strafschoppen aan te pas. Héctor Bellerín, James Milner, Mattéo Guendouzi, Adam Lallana, Martinelli en Rhian Brewster waren achtereenvolgens allemaal trefzeker, maar de penalty van Ceballos werd gepakt door Kelleher. Origi zette Liverpool daarna op voorsprong. Maitland-Nales moest scoren om zijn ploeg in leven te houden en deed dat. Vervolgens scoorde echter ook Jones en daardoor bekerde Liverpool door naar de kwartfinale.