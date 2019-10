Lars Veldwijk bezorgt Sparta plek in volgende ronde van de KNVB Beker

Sparta Rotterdam heeft zich ten koste van FC Volendam geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Spangenaren waren op Het Kasteel met 1-0 te sterk voor de huidige nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie. Lars Veldwijk nam het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening.

Sparta-trainer Henk Fraser had de nodige wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself voor de bekerwedstrijd tegen FC Volendam, waardoor onder meer Lars Veldwijk weer eens een basisplaats had. De spits beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet, want na 21 minuten spelen verzorgde hij de openingstreffer. De gasten uit Volendam hadden kort daarvoor via Nick Doodeman een grote kans onbenut gelaten, al kreeg Sparta via Veldwijk en Laros Duarte in de beginfase ook goede mogelijkheden.

Volendam liet zich in het vervolg van de eerste helft niet onberoerd en had via Vlak en Doodeman mogelijkheden. Ook de thuisploeg kreeg kansen, maar Mohamed Rayhi en Veldwijk wisten de marge voor rust nog niet te verdubbelen. De eerste kansen in de tweede helft waren voor de bezoekers, daar Gijs Smal en Noah Fadiga Sparta-doelman Ariel Harush op de proef stelden. De grootste kans in de beginfase van de tweede helft was echter voor de Rotterdammers. Volendam-doelman Nordin Bakker voorkwam dat Khalid Karami de kroon zette op een fraaie aanval.

Aan beide kanten werden vervolgens enkele wijzigingen doorgevoerd. In het laatste halfuur waren de mogelijkheden spaarzaam. Karami kreeg andermaal een schietkans, maar wist niet tot scoren te komen. Sparta behield de minimale marge uiteindelijk en bereikte daardoor de volgende ronde van het bekertoernooi. Voor de ploeg van Fraser wacht nu komende zaterdag een thuiswestrijd tegen PSV. FC Volendam neemt het maandag op tegen Jong Ajax.