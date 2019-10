Bezoek aan provinciegenoot mondt uit in blamage voor Eredivisionist

VVV-Venlo is woensdagavond uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB Beker. Het team van Robert Maaskant werd in een strafschoppenserie geklopt door RKSV Groene Ster uit de Derde Divisie Zondag (4-2), nadat het 2-2 stond na negentig minuten. VVV kwam in de tweede helft op voorsprong uit een strafschop, maar Groene Ster kantelde de wedstrijd. VVV wist ternauwernood een verlenging uit het vuur te slepen en in de penaltyserie faalden twee spelers van de bezoekers.

VVV had het geen moment gemakkelijk op bezoek bij provinciegenoot uit Heerlerheide. In de eerste helft hadden de bezoekers een duidelijk overwicht, maar men wist niet door de defensie van Groene Ster te dringen. VVV beperkte zich met name tot hoge ballen en afstandsschoten. Tot veel succes leidde die tactiek niet en zodoende eindigde de eerste helft zonder doelpunten. Na de rust werden de bezoekers geholpen door een handsbal van Groene Ster. Johnatan Opoku ontfermde zich met succes over de penalty: 0-1.

Ook Groene Ster kreeg echter een penalty, na een overtreding van Samuel Scheimann, en Thom Vluggen stuurde Delano van Crooij de verkeerde kant op. Vervolgens werd VVV gered door het aluminium: Groene Ster trof uit een vrije trap de paal. VVV zat in de problemen en combineerde zeer moeizaam. De grootste kansen waren voor Groene Ster, zoals een kopbal van Cem Unal ruim een kwartier voor tijd. Namens VVV vroeg Elia Soriano tevergeefs om een penalty, toen hij onderuit ging in het strafschopgebied, en dus hield Groene Ster uitzicht op een stunt.

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg de ploeg van Maaskant toch het deksel op de neus. Aanvoerder Van Kesteren van Groene Ster mikte raak via de binnenkant van de paal: 2-1. VVV zocht met man en macht naar de gelijkmaker en kreeg toch nog waarop het hoopte, dankzij een treffer van Haji Wright in de laatste seconde. De verlenging leverde geen doelpunt op en dus kwamen er penalty's aan te pas. In de serie troffen Richard Neudecker en Wright geen doel: 4-2.