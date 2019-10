Ndayishimiye schittert met hattrick; FC Twente en sc Heerenveen ook foutloos

SC Heerenveen, FC Twente en Willem II hebben woensdagavond geen fout gemaakt in het bekertoernooi. De Eredivisionisten rekenden ieder af met een amateurclub. Heerenveen was met 0-3 te sterk voor Excelsior Maassluis, terwijl Twente met 0-2 won van De Treffers en Willem II overtuigend afrekende met HV & CV Quick (0-4).

Excelsior Maassluis - sc Heerenveen 0-3

Heerenveen, met Alen Halilovic voor het eerst in de basis, had nog geen tien minuten nodig om op voorsprong te komen in Maassluis. Na goed voorbereidend werk van Mitchell van Bergen mikte Chidera Ejuke met succes in de kruising. Doelman Jean-Paul van Leeuwen van Excelsior Maassluis voorkwam dat Jens Odgaard, Halilovic en Van Bergen de schade vergrootten, maar moest een antwoord schuldig blijven toen Jordy Bruin vanbuiten het zestienmetergebied de hoek vond. Vincent van den Berg liet een goede kans op de aansluitingstreffer onbenut en zes minuten voor tijd maakte Daniel Höegh aan alle resterende twijfel een eind: 0-3.

HV & CV Quick - Willem II 0-4

Trainer Adrie Koster begon met een bijna volwaardig Eredivisie-team aan de bekerwedstrijd tegen HV & CV Quick; alleen Jordens Peters en Pol Llonch kregen rust. Al na twee minuten namen de Tilburgers de leiding. Mike Trésor Ndayishimiye kon eenvoudig en van dichtbij de 0-1 binnen schuiven. Diezelfde Ndayishimiye maakte er in de 25ste minuut 0-2 van na een vlotlopende aanval over meerdere schijven. Na rust voltooide de Belgische middenvelder zijn hattrick met een inzet in de verre hoek. Paul Gladon tekende in de slotfase voor het slotakkoord: 0-4.

De Treffers - FC Twente 0-2

FC Twente stelde al snel orde op zaken in Groesbeek. Nadat Queensy Menig nog een mogelijkheid onbenut liet, schoot Keito Nakamura binnen het kwartier de openingstreffer tegen de touwen. De Japanner verdubbelde vijf minuten later de marge, nadat hij het eindstation was van een lange aanval. Voor rust liet Emil Berggreen nog een mogelijkheid onbenut om de marge naar drie te tillen. De Deense spits raakte in tweede helft de paal, nadat Nakamura kort daarvoor ook het aluminium had geraakt. Mede daardoor vielen er geen treffers meer, waarmee het bekeravontuur voor tweededivisionist De Treffers erop zit.