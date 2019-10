Weifelende Jasper Cillessen ziet invaller punt redden tegen Sevilla

Valencia heeft woensdagavond een punt overgehouden aan het bezoek van Sevilla. De ploeg van trainer Albert Celades kwam in de blessuretijd van de eerste helft op achterstand na weifelend optreden van doelman Jasper Cillessen en was lange tijd de onderliggende partij, maar maakte vlak voor tijd toch nog gelijk: 1-1.

Luuk de Jong zat bij Sevilla voor het derde competitieduel op rij op de bank; in plaats van de ex-PSV'er speelde opnieuw Javier Hernández. Ex-Ajacied Nemanja Gudelj viel in de 28ste minuut als centrumverdediger in voor de geblesseerde Sergio Escudero. Het spel golfde in openingsfase op en neer, waarbij grote kansen uitbleven. Lee Kang-in van Valencia zag in de twintigste minuut een volley enkele meters over vliegen.

In het restant van de eerste helft gebeurde nauwelijks iets noemenswaardigs, totdat Sevilla in de blessuretijd plotseling de leiding nam. Lucas Ocampos kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld door Fernando en haalde in een keer uit: 0-1. De bal werd licht van richting veranderd door verdediger Ezequiel Garay, maar doelman Jasper Cillessen had ogenschijnlijk meer uit kunnen richten.

Na rust leek Maximiliano Gómez de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar Sevilla-doelman Maximiliano Gómez redde prachtig. De bezoekers waren daarna de bovenliggende partij. Sevilla slaagde er echter niet in om dat naar kansen te vertalen. Manu Vallejo scoorde aan de andere kant, maar de invaller werd teruggefloten wegens buitenspel. De gelijkmaker kwam tien minuten voor tijd alsnog, toen Daniel Parejo een vrije trap op het hoofd legde van Ruben Sobrino: 1-1.