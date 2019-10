Slachtoffer van autocrash krijgt bizar voorstel van Derby en wordt ontslagen

Derby County heeft Richard Keogh per direct op straat gezet, zo meldt The Guardian woensdagavond. De club van manager Philip Cocu neemt die beslissing, nadat de aanvoerder op 24 september zwaargeblesseerd raakte bij een auto-ongeluk met twee dronken ploeggenoten, Tom Lawrence en Mason Bennett.

Keogh liep bij de autocrash kruisbandletsel op en heeft inmiddels een knieoperatie ondergaan. De 33-jarige verdediger wordt pas over twaalf tot veertien maanden terugverwacht, terwijl zijn contract nog maar tot de zomer van volgend jaar liep. Derby County stelde voor dat Keogh de rest van zijn contractduur bij de club mocht blijven revalideren, op voorwaarde dat de Ier een groot deel van zijn salaris zou inleveren.

Naar verluidt verdiende Keogh 28 duizend euro per week bij Derby. De Championship-club bood de mandekker volgens The Guardian slechts een fractie van dat bedrag. Keogh stond perplex toen hij het voorstel van zijn werkgever hoorde en weigerde pertinent. Daarop besloot Derby om het contract van de 26-voudig international per direct te ontbinden.

Keogh voelt zich zwaar in de steek gelaten door The Rams, die hem in 2012 overnamen van Coventry City. De achterhoedespeler begon tot aan het ongeluk maar liefst in 316 van de 330 competitieduels van Derby in de basis. Keogh heeft inmiddels advocaten ingeschakeld en heeft ook aangeklopt bij de Engelse spelersvakbond PFA.