Klaassen blinkt uit; hoofdrol voor Weghorst en Bruma bij 1-6 nederlaag

RB Leipzig heeft VfL Wolfsburg woensdagavond met harde hand uit de DFB-Pokal gegooid. In de tweede ronde werd Wolfsburg voor eigen publiek met 1-6 geklopt. Jeffrey Bruma 'opende' de score met een eigen doelpunt; Wout Weghorst zorgde vlak voor tijd voor de eretreffer. Tegelijkertijd won Werder Bremen met 4-1 van tweededivisionist 1. FC Heidenheim, mede door een uitblinkende Davy Klaassen. De middenvelder scoorde en bereidde een treffer voor.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1-6

De vaste aanvoeder Josuha Guilavogui was niet van de partij en dus droeg Weghorst de band om zijn arm. De spits zag dat landgenoot Bruma een bijzonder ongelukkige start kende in de Volkswagen-Arena. Na twaalf minuten belandde een corner via een omweg bij Dayot Upamecano, wiens schot werd gepareerd door keeper Pavao Pervan. De rebound resulteerde in een duel tussen Bruma en Willi Orban; na een ‘flipperkastmoment’ raakte Bruma de bal als laatste aan en passeerde hij onbedoeld zijn eigen keeper. In de tweede helft liep Leipzig definitief weg bij Wolfsburg.

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 4-1 Alle doelpunten vielen in Bremen in de eerste helft. Klaassen scoorde na achttien minuten, toen hij de bal in het zestienmetergebied ontving van Maximilian Eggestein en meteen uithaalde. Omdat zijn schot door Oliver Hüsing van richting werd veranderd, was doelman Vitus Eicher kansloos. Klaassen zorgde voor de 3-0; eerder had voormalig Vitessenaar Milot Rashica de score geopend met een fraai en geplaatst schot, waarna Leonardo Bittencourt in een één-op-één-situatie voor de 2-0 zorgde. Na de treffer van Klaassen nam de Nederlander ook een assist voor zijn rekening: hij vond Marco Friedl met een splijtende pass en stelde zijn ploeggenoot in staat om er 4-0 van te maken. Namens Heidenheim bepaalde Marc Schnatterer de eindstand op 4-1 uit een strafschop, na een handsbal van diezelfde Friedl.

e 0-2 kwam op naam van Marcel Sabitzer, die na een scherpe pass van Timo Werner plots oog in oog stond met Pervan en geen fout maakt. Het lag achterin volledig open bij Wolfsburg en daar profiteerde ook Emil Forsberg van, na voorbereidend werk van opnieuw Werner. Een strakke combinatie met Konrad Laimer als eindstation resulteerde vervolgens in de 0-4. Yussuf Poulsen stelde Werner halverwege de tweede helft in staat om zijn eerste treffer aan te tekenen. Werner maakte er twee minuten voor tijd ook 0-6 van, maar Weghorst zorgde nog voor de eretreffer door een voorzet van Kevin Mbabu hoog richting de kruising te verlengen.





