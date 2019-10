Heracles Almelo bekert verder na spektakelstuk met zeven doelpunten

Heracles Almelo is erin geslaagd om de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker te bereiken. De ploeg van trainer Frank Wormuth was in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 te sterk voor RKC Waalwijk. Silvester van der Water nam twintig minuten voor tijd uiteindelijk de winnende treffer voor zijn rekening, nadat de bezoekers er tot twee keer toe in waren geslaagd om een achterstand weg te poetsen.

Het treffen tussen Heracles Almelo en RKC Waalwijk in de eerste ronde van de KNVB Beker betekende een ontmoeting tussen de nummers zeven en achttien van de Eredivisie. De thuisploeg kende in het Erve Asito overduidelijk de beste start, want al na zeven minuten spelen stond de voorsprong op het scorebord. Lennart Czyborra bediende Cyril Dessers, die in kansrijke positie geen fout maakte. Nog voor rust liep Heracles uit naar een ruimere voorsprong. Opnieuw fungeerde Czyborra als aangever, deze keer op Van der Water. Hij liet RKC-doelman Etienne Vaessen kansloos en tekende daarmee voor de 2-0.

In de laatste seconde van de eerste helft kwam RKC nog terug in de wedstrijd. Balverlies van Orestis Kiomourtzoglou leidde een counter van de Waalwijkers in, waarna Kevin Vermeulen een schot loste. Heracles-doelman Michael Brouwer kon in eerste instantie nog redden, maar was kansloos op de rebound van Darren Maatsen. Al snel in de tweede helft kwam RKC terug naar 2-2. Clint Leemans zette Vermeulen met een geweldige pass vrij voor Brouwer, maar de doelman van Heracles kon in eerste instantie nog redden. De bal kwam vervolgens voor de voeten van Sylla Sow, die er wel in slaagde om de gelijkmaker te verzorgen.

Lang bleef de gelijke stand niet op het scorebord, want Dessers tekende amper een minuut later voor de 3-2. RKC toonde zich uitermate veerkrachtig, want zes minuten later werd de stand weer gelijkgetrokken. De bal ging op de stip na een handsbal, waarna Leemans geen fout maakte: 3-3. Twintig minuten voor tijd kwam Heracles andermaal op voorsprong, dankzij de tweede treffer van Van der Water. Ondanks goede mogelijkheden kwam RKC deze klap niet meer te boven, waardoor Heracles zich mag melden in de tweede ronde van de KNVB Beker. Komende zaterdag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in de Eredivisie, dan in het Mandemakers Stadion.