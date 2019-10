Sontje Hansen en aanvoerder geslachtofferd bij Oranje Onder-17

Bondscoach Peter van der Veen heeft een tweetal wijzigingen doorgevoerd voor de tweede wedstrijd op het WK Onder-17 tegen Senegal. Kenneth Taylor en Sontje Hansen zijn geslachtofferd na het openingsduel tegen Japan, dat met 3-0 verloren werd. Jayden Braaf en Youri Regeer nemen hun plaatsen in het elftal van Oranje over.

Het betekent dat Oranje in het Estádio Kléber Andrade tegen Senegal aantreedt met dezelfde defensie als tegen Japan. Cavin Raatsie van Ajax verdedigt het doel en heeft een defensie bestaande uit Ki-Jana Hoever van Liverpool, Hoever, Devyne Rensch van Ajax, Melayro Bogarde van TSG 1899 Hoffenheim en Ajacied Anass Salah-Eddine voor zich. Regeer vervangt Taylor op het middenveld, waar verder Ian Maatsen van Chelsea en Mohamed Taabouni van AZ geposteerd worden.

Taabouni neemt woensdagavond de aanvoerdersband over van Taylor, die dus niet aan de aftrap staat tegen Japan. Braaf van Manchester City vervangt Hansen en vormt daardoor de aanval samen met Feyenoorder Naoufal Bannis en Ajacied Naci Ünüvar. Oranje is tegen Senegal uit op revanche voor de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Japan. Senegal rekende in zijn openingsduel gemakkelijk af met de Verenigde Staten: 1-4.

Opstelling Oranje Onder-17: Raatsie; Hoever, Rensch, Bogarde, Salah-Eddine; Regeer, Taabouni, Maatsen; Braaf, Bannis en Ünüvar.