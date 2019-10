‘Keizer Keisuke’ wil na mislukte sollicitaties via Vitesse naar Tokio

Keisuke Honda gaat meetrainen met Vitesse, zo maakte de Japanner woensdagmiddag wereldkundig via Twitter. Eerdere wanhopige open sollicitaties bij clubs als Manchester United en AC Milan via sociale media leverden niets op. Bij Vitesse heeft hij meer geluk, want mogelijk heeft zijn voormalige trainer Leonid Slutky een plekje in zijn selectie over. Wanneer het daadwerkelijk tot een dienstverband komt in Arnhem, mag er gesproken worden van een stunt van formaat. Met de 33-jarige Honda zou Vitesse een hoop ervaring in huis halen en de selectie voorzien van een kwaliteitsimpuls.

In de winter van 2008 daalde de geblondeerde Honda neer in Nederland. VVV-Venlo deed succesvol zaken met Nagoya Grampus Eight en haalde de tot dan toe volstrekt onbekende aanvallende middenvelder annex buitenspeler in huis. De transfer kwam tot stand vanuit een wens van voorzitter Hai Berden. Voor zijn bedrijf Seacon Logistics moest hij regelmatig naar Japan en vanuit zakelijk oogpunt leek het hem wel aardig om een Japanse voetballer bij zijn club te laten spelen. Hij schakelde de hulp in van Sef Vergoossen, ex-trainer van VVV. De trainer in ruste had bij Nagoya Grampus Eight Honda onder zijn hoede en was onder de indruk geraakt. De Japanner werd op advies van Vergoossen door technisch directeur Mo Allach naar Venlo gehaald en het bleek een schot in de roos. Na een proefperiode dwong hij een contract af in Venlo. “Ik ben Keisuke Honda. Niet een auto, maar een voetballer”, zei hij bij zijn presentatie.

Ondanks zijn aanwezigheid degradeerde VVV in het seizoen 2007/08 uit de Eredivisie. In het seizoen dat volgde ontwikkelde Honda zich uitstekend en nam hij zijn club bij de hand. Mede door zijn zestien doelpunten werd VVV kampioen in de Eerste Divisie en was promotie naar de Eredivisie een feit. Honda had een geweldige indruk gemaakt en de interesse van Ajax en PSV liet niet lang op zich wachten. In de zomer van 2009 meldden beide topclubs zich in Venlo. "Ajax en PSV hebben zich gemeld om te vragen wat Honda moet kosten", bevestigde Berden. Het antwoord vanuit Venlo? Tien miljoen euro. Een voorstel vanuit Amsterdam en Eindhoven bleef echter uit, tot grote teleurstelling van de speler. Hij gaf namelijk aan graag in Nederland te willen blijven. Zijn toenmalige zaakwaarnemer Kees Ploegsma jr. vertelde later dat Honda graag de overstap naar de Nederlandse top had gemaakt.

Honda viert feest met de fans na het behaalde kampioenschap in het seizoen 2008/09

Van een zomerse transfer kwam het niet en dus bleef Honda uitblinken namens VVV. In de eerste helft van het seizoen 2009/10 kwam hij tot zeven doelpunten en zes assists. Waar de Nederlandse topclubs weigerden toe te slaan, pakte CSKA Moskou door. De toen 23-jarige middenvelder werd voor een bedrag van ongeveer negen miljoen euro verkocht aan de club uit Rusland, die Honda een half jaar eerder nog afwees. “We zijn uiterst tevreden met het financiële resultaat, aangezien dit ons streefbedrag nagenoeg benadert. Uiteraard zien wij Keisuke Honda met lede ogen vertrekken, maar door deze transfer heeft VVV-Venlo een gezonde financiële basis gelegd voor de toekomst”, reageerde Berden. “PSV en Ajax durfden het niet aan met Honda. Daar zullen ze nu spijt van hebben, denk ik”, zei hij later in de Volkskrant.

Honda tekende voor vier jaar in Moskou en diende aldaar zijn contract uit. Bij de Russische topclub kreeg hij vier jaar lang te maken met Slutsky, die een paar maanden voor de komst van Honda was aangesteld. Samen kenden speler en trainer een succesvolle periode. Diverse prijzen werden in de wacht gesleept, mede door rake vrije trappen van Honda. Zijn debuut in de Japanse ploeg had hij inmiddels al lang en breed gemaakt en in eigen land was Honda uitgegroeid tot een grote ster. Ook wereldwijd maakte hij steeds meer naam en dat kwam onder meer door zijn optreden op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Op 14 juni tekende Honda voor het enige doelpunt van de groepswedstrijd tegen Kameroen. Ook tegen Denemarken (1-3 winst) liet Honda zich gelden met een doelpunt. De wereld lag aan zijn voeten. Honda werd gelinkt aan de grootste clubs uit Europa, maar net zoals Ajax en PSV in de zomer van 2009 niet handelden, pakten ook clubs als Arsenal en Liverpool niet door.

Honda bleef bij CSKA Moskou en baalde dat hij niet wist te profiteren van een goed WK. “Ik heb het gevoel dat ik in een sleur zit in Moskou. Dat irriteert me. Ik ben niet blij met de huidige situatie”, zei de toen nog 24-jarige Honda. “Er moeten dingen veranderen. Ik sta stil in mijn ontwikkeling. Als ik te veel gewend raak aan de huidige situatie zal het niet veel beter met me gaan.” Paris Saint-Germain, Galatasaray, Juventus, Lazio en tal van andere clubs werden in verband gebracht met Honda. CSKA voelde de bui al hangen en bood hem een nieuw contract aan. De speler had echter geen trek in een langer verblijf in Rusland en besloot zijn handtekening niet te zetten. Halverwege het seizoen 2013/14 kon hij transfervrij vertrekken en de keuze viel op een meerjarige verbintenis bij AC Milan. In de zomer van 2013 wilde Milan hem al aantrekken, maar omdat er toen een transfersom op tafel moest komen bleef een zomerse overstap uit. VVV baalde, want de club had recht op een doorverkooppercentage. “Het doet ons deugd dat een oud-speler van ons voor Milan gaat spelen, maar financieel levert het niets op”, reageerde Berden enigszins teleurgesteld.

Honda kwam bij Milan terecht in een periode waarin het bergafwaarts ging met de club. I Rossoneri waren terug te vinden op de negende plaats in de Serie A, ondanks de aanwezigheid van grote namen als Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy en Kaká. Honda tekende voor drieënhalf jaar in het San Siro en kreeg al snel te maken met een nieuwe trainer. Twee weken na zijn komst werd Clarence Seedorf aangesteld. Onder leiding van de Nederlandse coach ging het niet veel beter met Milan, dat uiteindelijk op de achtste plaats eindigde. Honda groeide in de seizoenen die volgden uit tot een vaste kracht in Milaan, tot aan het seizoen 2016/17. Onder trainer Vincenzo Montella raakte Honda zijn basisplaats kwijt en dat was het begin van zijn einde in Milaan. Hij kwam slechts sporadisch in actie en daar had hij genoeg van, met een transfervrij vertrek in de zomer als gevolg.

Más de nuestro nuevo refuerzo Keisuke Honda! pic.twitter.com/EIqg7PteN4 — Club Pachuca (@Tuzos) 14 juli 2017

Met zijn transfervrije status had Honda in de zomer van 2017 over belangstelling niet te klagen. Galatasaray behoorde opnieuw tot het rijtje van geïnteresseerde clubs, evenals diverse clubs uit de Major League Soccer. Honda koos verrassend voor een transfer naar Mexico. Hij tekende bij Pachuca CF, de club die even daarvoor Hirving Lozano voor miljoenen aan PSV had verkocht. De marktwaarde van Honda was inmiddels ver gekelderd. Waar hij volgens Transfermarkt vlak na zijn overstap van CSKA Moskou naar AC Milan nog 20 miljoen euro waard was, lag zijn waarde in Mexico slechts op 2,5 miljoen euro. Toch waren de verwachtingen hoog, want Pachuca had een paar maanden voor de komst van Honda de CONCACAF Champions League gewonnen. Met 13 doelpunten in 34 wedstrijden in alle competities was het aandeel van Honda aanzienlijk. Toch bleef zijn dienstverband in Mexico slechts beperkt tot een seizoen.

De zomer van 2018 brak aan en Honda speelde zijn derde en laatste WK met Japan. Nadat hij zijn afscheid als international had aangekondigd koos hij voor een verhuizing naar Australië. Melbourne Victory haalde hem in huis en presenteerde Honda als de belangrijkste aanwinst uit de clubgeschiedenis. “Het spreekt voor zich dat Keisuke zich constant heeft bewezen op het hoogste niveau. We kunnen niet wachten om te zien wat hij kan doen in Melbourne. Hij is een wereldspeler”, zei trainer Kevin Muscat over de aanwinst, die zijn tijd als speler van Melbourne Victory combineerde met een baan als bondscoach van Cambodja. Vlak nadat Honda in Australië tekende, pakte hij namelijk tegelijk een loopbaan als trainer op. Op 32-jarige leeftijd tekende hij voor twee jaar als keuzeheer van Cambodja. “Ik wil het nationale team van Cambodja graag helpen met het creëren van een duidelijke speelstijl", zei Honda bij zijn presentatie. "Hopelijk kan ik ervoor zorgen dat het land over de hele wereld meer bekendheid krijgt." Melbourne Victory gaf toestemming aan Honda voor zijn dubbelrol, mits hij dat seizoen geen wedstrijden zou missen.

Keisuke Honda bood zich enkele weken geleden nog aan bij AC Milan

De Australische club was in zijn nopjes met de Japanner, die al snel werd verkozen tot Speler van de Maand. Gedurende het seizoen liep de routinier echter een hamstringblessure op, waardoor hij negen wedstrijden aan de kant stond. In augustus van vorig jaar besloten beide partijen uit elkaar te gaan. “Ik ben trots en dankbaar dat ik heb mogen spelen voor Melbourne Victory. Ik ga nu op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar zal mijn tijd hier nooit vergeten”, zo klonk het uit de mond van de publiekslieveling, die in 24 wedstrijden 8 keer scoorde in alle competities. Met een transfervrije status zat Honda voor het eerst in zijn loopbaan zonder club. Om zijn conditie op peil te houden keerde hij terug naar Venlo. “Ik kon geen goede club vinden om mee te trainen, omdat het seizoen in Japan nu bezig is”, zei Honda op de clubsite van VVV. “Ik stuurde Marco (Bogers, algemeen directeur van VVV, red.) een berichtje of ik bij VVV kon komen meetrainen en dat accepteerde hij.”

Dat VVV zich geen illusies hoefde te maken werd al snel duidelijk. Honda wil volgend jaar als dispensatiespeler mee naar de Olympische Spelen in Tokio en om die reden mikte hij op een club uit de Premier League, LaLiga of Bundesliga. “Mijn broer is mijn zaakwaarnemer en heeft contact met clubs uit die competities, dus ik wacht het af. Maar het is een moeilijke situatie”, legde Honda uit aan Voetbal International. “Ik ben geen jonge speler meer, mijn salaris is niet goedkoop, en ik ben ook nog bondscoach van Cambodja. Mijn broer moet dus veel uitzoeken met de clubs die interesse hebben. Het is niet dat ik direct ergens een contract kan tekenen: we hebben meer tijd nodig om een deal te maken.”

Thanks. Call me when you need me. Please don't forget about it. — KeisukeHonda(????) (@kskgroup2017) October 30, 2019

Na twee weken trainen bij VVV zat de juiste aanbieding er nog niet tussen voor Honda. Hij besloot zichzelf aan te bieden bij Manchester United. Op Twitter deed hij een oproep aan de Engelse topclub. Hij hoefde geen geld, zolang hij maar kon spelen met the Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer hapte niet toe. Honda gaf niet op en waagde een paar dagen later opnieuw een poging. Dit keer richtte hij zijn tweet aan AC Milan, dat hem altijd konden bellen als hij nodig geacht werd. De grote clubs hadden geen interesse, waarna Honda besloot het een stap lager te proberen. Hij gaat meetrainen bij Vitesse en daar werd hij op Twitter mee gefeliciteerd door AC Milan. Honda kon het niet laten om opnieuw een lijntje uit te gooien naar de Italiaanse club. "Bel me als je me nodig hebt. Vergeet het alsjeblieft niet."

Vitesse meldt tegenover de Gelderlander dat Honda ‘vrijblijvend meetraint’. Het regionale dagblad verwacht echter dat Slutsky aast op een definitieve samenwerking aangezien Hilary Gong en Charly Musonda door knieblessures het gehele seizoen niet inzetbaar zijn. Bovendien is Oussama Tannane tot aan de winterstop uitgeschakeld met een knieblessure. Aan Honda’s motivatie zal het niet liggen: “Ik voel me hetzelfde als toen ik twaalf jaar geleden op proef ging", aldus Keizer Keisuke.