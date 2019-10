Ryan Gravenberch spreekt zich uit: ‘De contractverlenging komt wel’

Ajax heeft met Ryan Gravenberch een groot talent in huis. De zeventienjarige middenvelder mocht tijdens Ajax-Feyenoord (4-0) opnieuw minuten maken in de hoofdmacht en kreeg recentelijk de prijs voor beste talent in de Keuken Kampioen Divisie tijdens de eerste periode. Voetbalzone ging bij hem op bezoek om te praten over zijn prijs en zijn toekomstplannen, niet in de laatste plaats omdat er in de media gesproken werd over een eventueel vertrek komende zomer van het toptalent.

Justus Dingemanse