Jürgen Klopp gunt Nederlands talent allereerste basisplaats tegen Arsenal

Sepp van den Berg staat woensdagavond om 20.30 uur voor het eerst in de basis van Liverpool. De verdediger vormt in de EFL Cup-wedstrijd tegen Arsenal samen met Joe Gomez het hart van de verdediging. Jürgen Klopp gooit zijn volledige basisopstelling overhoop ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-1 zege) van zondag, wat onder meer betekent dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum niet aan de aftrap verschijnen.

De zeventienjarige Van den Berg, in de zomer overgekomen van PEC Zwolle, maakte op 25 september zijn officiële debuut voor Liverpool in de EFL Cup-wedstrijd tegen MK Dons (0-2 zege). Het ging echter om een invalbeurt van slechts een minuut. Hij krijgt nu voor het eerst de kans om zich als basisklant te bewijzen aan Klopp. Hetzelfde geldt voor de achttienjarige verdediger Neco Williams, die nog geen enkele officiële wedstrijd voor Liverpool achter zijn naam heeft staan.

Williams maakt dit seizoen een goede indruk bij de Onder-19 en Onder-23 van Liverpool. Hij trainde deze week mee met het eerste elftal en de afgelopen dagen werd al duidelijk dat hij tegen Arsenal in de basis zou beginnen. Tegen MK Dons koos Klopp nog voor Ki-Jana Hoever, maar hij is momenteel met Oranje Onder-17 actief op het WK. Omdat Trent Alexander-Arnold rust krijgt, begint Williams tegen Arsenal als rechtsback.

Een andere basisklant schrijft woensdagavond geschiedenis. Harvey Elliott is met zijn 16 jaar en 209 dagen de jongste speler ooit die namens Liverpool uitkomt op Anfield. Liverpool speelt echter niet alleen met jeugdige talenten. Spelers als Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keïta, Adam Lallana en Divock Origi hebben eveneens een basisplek. Wijnaldum en Van Dijk behoren niet tot de wedstrijdselectie. De winnaar van het duel kwalificeert zich voor de kwartfinale van de EFL Cup.

Bij Arsenal staat Mesut Özil voor de derde keer dit seizoen in de basis. Manager Unai Emery doet dit seizoen nauwelijks meer een beroep op de Duitse middenvelder, die tijdens Premier League- en Europa League-wedstrijden niet eens tot de wedstrijdselectie behoort. Bij het vorige EFL-cup duel van Arsenal, in september tegen Nottingham Forest (0-2 winst), speelde Özil voor het laatst. Ook landgenoot Shkodran Mustafi, die dit seizoen nog geen enkele minuut in de competitie maakte, staat in de basis.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Williams, Gomez, Van den Berg, Milner; Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain; Elliot, Brewster, Origi

Opstelling Arsenal: Martinez; Bellerin, Holding, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Willock, Maitland-Niles; Özil, Saka, Martinelli